“Actualización del catastro": La fórmula mañosa para aumentar el cobro del impuesto predial

Sí, predialazo. Se los vengo diciendo desde hace un mes: el 10 de septiembre les advertí y hasta me adelanté con la descalificación. Como en la micro, ya me la sé, iba a salir el mentiroso Detector de Mentiras, y salió hoy, pero nunca pensé que iba a salir a darme la razón. "Actualizar el catastro", eso les dije que iban a aprobar para jodernos la vida en el 2027. Actualización del catastro, sí, mentiroso, dijiste lo mismo que yo: actualización del catastro para que los municipios recauden más, efectivamente.

Y también lo he dicho desde hace un mes: no van a aumentar el porcentaje que cobran por impuesto predial, encontraron una mejor fórmula "engañosa", "mañosa", así como son ustedes "mafiosos". Van a actualizar el valor catastral de casas, locales, terrenos, y tratarán de acercar lo más que se pueda el valor catastral al valor comercial y de ahí calcular el pago del impuesto predial, y el golpe al bolsillo será mortal.

Por cierto, dinero que deben de utilizar los municipios para darnos servicios públicos, pero nos dan pura madre. Con el dinero que pagamos de predial, los municipios deben de ocuparse del alumbrado público, de la recolección de basura, de darnos agua potable, de mantener el drenaje y alcantarillado, de podar parques y jardines, de tapar baches, de la seguridad pública, de todo eso que no hacen y que lo manda la Constitución. ¿Entonces, en qué se están gastando el dinero del predial? Mentiroso Detector, te encargo la respuesta.

