Documentos y servicios CDMX

Notas
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"Actualización del catastro": La fórmula mañosa para aumentar el cobro del impuesto predial
Sí, es un predializo. Habrá más cobro; esta es la maniobra mañosa de Morena para disparar el pago del predial en los municipios.
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¿Cómo tramitar mi acta de nacimiento desde mi celular?
Con CURP y una tarjeta bancaria puedes obtener tu acta de nacimiento sin salir de casa; el precio cambia según el estado donde fuiste registrado.
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¡No te quedes sin señal! Celulares que deben registrar su línea en octubre; fecha límite, requisitos y cómo hacerlo
El calendario para el registro de celulares se renueva para el mes de octubre 2026; te compartimos los celulares que deberán vincular su línea este mes.
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Alertan por llamadas falsas a nombre de CRT para vincular líneas
Advierten por llamadas por parte de la CRT con la excusa de vincular tu línea telefónica; sin embargo, podrían tratarse de una estafa que pone en riesgo tus datos.
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Oficial: La forma de obtener tu fe de bautismo actualizada en la Basílica de Guadalupe de la CDMX
Consulta los requisitos, horarios de atención y pasos para solicitar o actualizar tu fe de bautismo en la Basílica de Guadalupe de forma sencilla.
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¿Tu celular termina en “3”? Así puedes registrar tu línea antes del 30 de septiembre 2026; todo lo que debes saber
Si tu celular termina en 3 es importante registrarlo antes del 30 de septiembre; te compartimos los pasos para registrarlo antes del tiempo limite.