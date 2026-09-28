“La jaula de oro": Así termina el capo del ‘clan del malestar’ huyendo y en soledad tras ser descubierto

Son las imágenes de un capo: Jorge Amílcar Olán Aparicio huyendo y escondido sin ver el sol en una jaula de oro en Suiza. Al verlo tumbado en la sala, sentado a la mesa alimentándose o consumiéndose solitario en una banca hablando por teléfono, es inevitable recordar cómo terminan los hombres de la mafia: Pablo Escobar cayó solo tras llamadas telefónicas, Joaquín “El Chapo” Guzmán terminó atascado en una coladera y a Nemesio Oseguera “El Mencho” ni le pegaba el sol en su villa de lujo en Jalisco.

De esa misma forma se descompuso Jorge Amílcar Olán Aparicio cuando se le apareció Irving Pineda. El “capo de capos” del clan del malestar y del cártel de Macuspana cayó ante las cámaras de Azteca Noticias, confirmando que la historia siempre se repite. Los hombres de la mafia del poder terminan huyendo, escondidos, embarrados, aislados y solos, esperando el día para recordar que, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.