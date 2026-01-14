Cae “El Profe” de Acapulco que modificaba vehículos para mover armas y droga

Un hombre identificado como Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, fue detenido por tener supuestos nexos con el grupo delictivo Los Rusos en Acapulco, Guerrero.

“El Profe” no cayó solo, pues junto con él fue detenido Leonardo “N”, un joven de 20 años de edad. Ambos fueron arrestados por agentes de seguridad federales.

“El Profe” alteraba vehículos para mover droga y armas en Acapulco

Víctor Manuel “N” y Leonardo “N” están relacionados con varios delitos, entre ellos,

la venta y distribución de droga.

Asimismo, son investigados por homicidios, extorsiones y cobro de piso a empresarios y comerciantes de la entidad, además de modificar vehículos para el traslado de armas y droga.

Captura de “El Profe” termina con droga asegurada en Acapulco

Labores de inteligencia e investigación permitieron que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a ambos.

En seguimiento a líneas de investigación, se identificó a un sujeto que se dedicaba a modificar vehículos para el traslado de armas y droga, para la organización criminal.

“El Profe” fue ubicado en su zona de movilidad. Al saber dónde estaba, se desplegó un operativo en colonia Alfredo V Bonfil, en Acapulco, donde se ejecutó la orden de cateo y los detuvieron.

En el domicilio se aseguraron 100 dosis de cristal, medio kilo de la misma sustancia, un arma de fuego larga, tres cargadores, 30 cartuchos, una laptop, cuatro equipos telefónicos, una tableta y seis unidades de almacenamiento.

¿Quiénes son Los Rusos, el grupo que opera en Acapulco?

Los Rusos es un grupo armado que opera en distintos puntos, entre ellos Acapulco. Sus integrantes están relacionados con diversas actividades criminales.

Las autoridades han detenido a varios de ellos al ser acusados de estar detrás de la venta de droga, homicidios, extorsiones y cobro de piso a locatarios.