El Salvador condena a autoridades mexicanas por muerte de migrantes

El Salvador condenó la actuación de las autoridades mexicanas en el centro de detención donde murieron 38 migrantes, entre ellos varios salvadoreños, durante un incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el pasado 27 de marzo por la noche.

“El gobierno de El Salvador expresa su más enérgica condena a las gravísimas acciones del personal de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, México, durante el incendio que dejó decenas de fallecidos de distintas nacionalidades, entre ellos varios salvadoreños”, indicó el gobierno en un comunicado.

El Salvador condena acciones del personal de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez durante el incendio que dejó múltiples fallecidos y lesionados.



Además, el Gobierno del Presidente @nayibbukele exige una investigación a fondo y que los responsables enfrenten la justicia. pic.twitter.com/TAkF73ju6l — Cancillería de El Salvador 🇸🇻 (@cancilleriasv) March 29, 2023

El gobierno de El Salvador pidió a México una investigación exhaustiva y se castigue a los responsables del incendio que se originó presuntamente durante un motín organizado por los propios migrantes quienes buscaban escapar ya que iban a ser deportados.

“Exigimos a las instancias pertinentes que investiguen a fondo lo sucedido y lleven a los responsables ante la justicia”, se leía en el comunicado.

Video del incendio donde murieron 38 migrantes en Ciudad Juárez

En redes sociales circularon algunos videos del momento en que murieron varios migrantes por un incendio en un centro de México. En el video, que parece ser la grabación de seguridad del centro, se ve el fuego en una parte de la celda, la cual ya se estaba cubriendo de humo, mientras algunos hombres pateaban desesperadamente los barrotes de una puerta cerrada.

En las imágenes se pudo ver a tres personas con uniformes oficiales que no pudieron abrir la puerta de la celda donde inició el incendio. Finalmente, el humo en la celda es tan denso que ya no pudo ver nada.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que las autoridades creían que el incendio estalló después de que algunos migrantes prendieron fuego a los colchones como protesta al descubrir que serían deportados.

Tras los hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, diversos grupos promigrantes, así como migrantes protestan afuera de las estaciones del @INAMI_mx en #Chiapas. pic.twitter.com/Hvj20OHm6f — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 29, 2023

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que los “responsables directos” del incidente habían sido entregados a los investigadores, sin proporcionar más detalles.

En el centro de migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, se encontraban 68 migrantes alojados, quienes iba a ser deportados a su país de origen. De ellos, 28 son guatemaltecos, 13 hondureños, 13 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano.