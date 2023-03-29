“No vamos a ocultar los hechos”, asegura AMLO sobre migrantes muertos en incendio de Ciudad Juárez

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que no se ocultarán los hechos ni proteger a nadie quien resulte responsable tras incendio en instalaciones del INAMI en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hubo 38 migrantes muertos.

"La Comisión de Derechos Humanos está haciendo su trabajo de manera autónoma y no hay ningún propósito de ocultar hechos y ningún propósito de proteger a nadie, no se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos y la impunidad”, afirmó AMLO.

En ese sentido, destacó que el primer informe es que fue un incendio a causa del motín entre los migrantes; sin embargo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dará nueva información a través de una conferencia de prensa este mismo miércoles aproximadamente a las 12:00 horas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ anunció que la secretaria de Seguridad, @rosaicela_ informará sobre el incendio en la estación migratoria donde murieron 38 #migrantes pic.twitter.com/Po3W6AhHQP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 29, 2023

En primera instancia se reportó la muerte de 38 migrantes tras el incendio, posteriormente subió a 40, pero este miércoles el Instituto Nacional de Migración (INAMI) se ajustó a 38 migrantes muertos y 29 más que se encuentran graves.

AMLO destaca que se encuentran investigando origen de incendio en instalaciones donde 38 migrantes murieron

Tras el incendio ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde al menos 39 migrantes perdieron la vida, comenzó a circular un video en redes sociales donde, se reveló que instantes previos al comienzo de las llamas, se puede observar cómo algunos de los elementos de seguridad del lugar huyen mientras los migrantes se encontraban dentro las rejas.

Ante esto, AMLO aseveró que la Fiscalía General de La República (FGR), se encuentra realizando la investigación correspondiente. Asmismo, destacó que los migrantes corresponden a: 1 colombiano; 12 salvadoreños; 28 guatemaltecos; 13 hondureños y 12 venezolanos.

¿Encerrados? Revelan el momento previo al incendio en Ciudad Juárez que dejó 38 migrantes muertos

Reynaldo Lara, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca (FIA) informó en el lugar de los hechos: “Hay una gran cantidad de migrantes que han estado sacando del interior de las instalaciones, así, en camillas muchos de ellos están quemados, otros que al parecer perdieron la vida están enfrente de los elementos del Instituto Nacional de Migración que ya no se mueven”.