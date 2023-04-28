El Salvador aprueba ley que elimina impuestos a las empresas tecnológicas

El gobierno de El Salvador aprobó una ley que elimina impuestos fiscales durante los próximos 15 años a las empresas dedicadas al desarrollo de la tecnología, como la inteligencia artificial y a las compañías relacionadas con bitcoin.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reforma con 69 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones el proyecto de ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnología.

El objetivo de esta legislación es apoyar el desarrollo de la tecnología en el país centroamericano, proporcionando incentivos fiscales a las empresas nacionales o extranjeras que se dediquen al sector tecnológico.

Ningún gobierno se preocupó por generar las condiciones idóneas para fomentar la inversión en el país. Con la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, buscamos dinamizar la economía y continuar el camino hacia una transformación digital sin precedentes. pic.twitter.com/XcnXELLIuF — Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) April 19, 2023

“Ningún gobierno se preocupó por generar las condiciones idóneas para fomentar la inversión en el país. Con la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, buscamos dinamizar la economía y continuar el camino hacia una transformación digital sin precedentes”, compartió la Asamblea.

En El Salvador todas las compañías que se dediquen a la programación, gestión, mantenimiento, análisis de software, desarrollo y comercialización de servicios de computación también serán beneficiados.

Asimismo, el gobierno salvadoreño anunció que abrirá espacios para el desarrollo de la inteligencia artificial que ya empieza a estar presente en el mundo.

El Salvador, primer país en aprobar bitcoin como divisa legal

En busca de convertirse en una nación con mayor tecnología, El Salvador aprobó el pasado septiembre utilizar el bitcoin como moneda en curso legal, convirtiéndose en la primera nación en el mundo en hacerlo.

En la #plenaria103 aprobamos la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, que permitirá que el país se convierta en un lugar atractivo para este sector. pic.twitter.com/94hLoIjcXD — Ernesto Castro (@ECastroES) April 19, 2023

Es decir, que a partir de esa fecha, las empresas salvadoreñas están obligadas a recibir pagos con criptomonedas si así lo requieren los compradores.

Para incentivar su uso, el gobierno exhortó a los ciudadanos a descargar una aplicación en la que les regalaba 30 dólares en bitcoins, que podían gastar en cualquier tienda del país.

La intención del gobierno al aprobar los bitcoin como moneda, es fomentar e impulsar el desarrollo económico, el empleo y beneficiar a quienes envíen remesas.

