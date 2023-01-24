El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pagó la "totalidad" y los intereses de los bonos por 800 millones de dólares que vencían este enero de 2023. "Bueno, acabamos de pagar en su totalidad 800 millones de dólares más intereses", publicó el mandatario en Twitter en una cadena de mensajes en inglés y en los que criticó a medios internacionales.

Anteriormente, expertos y medios de comunicación se mostraron escépticos de que El Salvador pudiera pagar los bonos antes de su vencimiento, particularmente porque la nación no llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Todos dijeron que sin llegar a un acuerdo (con el) @IMFNews, no podríamos pagar nuestro bono de 2023 debido a nuestras 'pérdidas #Bitcoin'", dijo Bukele.

Bitcoin, la criptomoneda clave del éxito para El Salvador

El Salvador completó las transferencias de los fondos y les pagó a los inversionistas tenedores del eurobono con fecha vencimiento el 24 de enero del 2023. Bukele no detalló la forma en que se concretó el pago de los bonos, ya que se realizó una compra anticipada por 647 millones de dólares, lo que generó un ahorro de 288 millones de dólares para El Salvador.

"El Salvador completó la segunda recompra de sus bonos soberanos con vencimiento en 2023 y 2025; adquiriendo en ambas operaciones bonos por más de $647 millones", publicó el presidente Bukele el 7 de diciembre del año pasado.

En noviembre de 2022, El Salvador ya buscaba emitir bonos en Bitcoin, moneda que Bukele hizo la divisa oficial del país.

Con el pago de los bonos antes del vencimiento, El Salvador busca refrendar su compromiso y responsabilidad por cumplir con sus obligaciones al quedar comprobada su capacidad de pago ante los mercados de capitales, las calificadoras de riesgo y los organismos internacionales.

Well, we just paid in full, 800 million dollars plus interest.



But of course, almost nobody is covering the story.



I just found one, yes ONE, in spanish, from Colombia https://t.co/PcRES3poE1



They lie and lie and lie, and when their lies are exposed, they go on silence mode. — Nayib Bukele (@nayibbukele) January 24, 2023

¿Qué es un bono?

Los bonos son valores de deuda utilizados tanto por entidades privadas como por entidades de gobierno. Estos son títulos normalmente colocados a nombre del portador y suelen ser negociados en un mercado o bolsa de valores.

Cabe señalar que el emisor de un bono se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses a quien los adquiere hasta su fecha de vencimiento; los intereses son el beneficio o ganancia real por comprar el bono.

