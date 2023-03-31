Lágrimas en El Salvador; muerte de 39 migrantes en un incendio cimbra Centroamérica

A más de 2 mil kilómetros de donde murió en medio del incendio de un centro de detención de migrantes ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos, los familiares de Carlos Pacheco en El Salvador lloraron su muerte.

Pacheco era un trabajador de la construcción, tenía 43 años y figura como uno de los 39 migrantes que murieron en un incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera entre Estados Unidos y México.

Su madre Vilma y su esposa María dijeron a Reuters que Pacheco viajaba con su sobrino Marvin García, quien creen que resultó herido en el incendio.

María Miranda / Esposa de Carlos Pacheco:

“Se fueron de aquí porque nuestra situación es difícil. Trabajó y dijo que quería un futuro mejor para nosotros, pero no podíamos llegar a fin de mes”.

El esposo de María le habló acerca de la oportunidad de viajar para que pudieran tener una vida mejor, para que pudieran tener un techo sobre la cabeza.

"Espero que se haga justicia. No es justo que mueran personas inocentes. Personas que luchan por sus familias, que luchan por darles una vida mejor, poner comida en la mesa y asegurarse de que tengan todo lo que necesitan. No es justo, necesitamos justicia porque podrían haber ayudado y no lo hicieron. No lo hicieron", dijo María, quien responsabilizó a las autoridades responsables del centro de detención de migrantes en la frontera de México.

La madre de Carlos, la señora Vilma Gutiérrez, dijo que nunca quiso que Carlos se fuera, le dije "no te vayas, seremos pobres pero nunca nos quedaremos sin comida". Me dijo que éramos demasiado viejos y que no deberíamos tener que seguir trabajando; "ya has trabajado demasiado", dijo. "No me importaba eso".

Vilma asegura que le dijo a Carlos que no quería que pasara esto; que ya habían escuchado hablar de muchos casos. "¿Quién hubiera pensado que hoy él sería la víctima?", añadió.

Ciudad Juárez, México 🇲🇽: Fallecieron 39 personas en un centro de detención para inmigrantes a causa de un incendio 😱😱 #ULTIMAHORA pic.twitter.com/SPnkI2fj55 — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) March 28, 2023

39 migrantes murieron encerrados en medio del incendio de un centro de detención

Los migrantes estaban encerrados en una celda mientras un incendio se extendía y mataba a 39 personas en un centro de detención en México, dijeron testigos y un sobreviviente el miércoles, mientras los fiscales mexicanos dijeron que estaban investigando el incidente como un posible homicidio.

Los fiscales identificaron a dos agentes federales, un oficial estatal de migración y cinco miembros de una empresa de seguridad privada como sospechosos bajo investigación por las muertes del lunes.

Un breve video que circuló en las redes sociales el martes, que parecían ser imágenes de seguridad del interior del centro durante el incendio, mostraba a hombres pateando los barrotes de una puerta cerrada mientras su celda se llenaba de humo.

Se ve pasar a tres uniformados sin intentar abrir la puerta.