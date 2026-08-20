El testimonio de la doctora que protegió a una paciente en el quirófano durante el terremoto de Colombia

Un equipo de profesionales de la salud del Hospital Universitario del Valle (HUV), ubicado en Cali, Colombia, protegió con sus propios cuerpos a una paciente en pleno quirófano durante el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto en el occidente colombiano. El hecho quedó registrado en video y generó amplio reconocimiento tras difundirse la labor del personal sanitario que decidió no evacuar el área hasta garantizar la seguridad de la mujer intervenida.

La acción estuvo encabezada por la anestesióloga Claudia Komaromy, quien junto a dos médicos residentes de neuroanestesia permaneció al lado de la camilla mientras el hospital se sacudía y se quedó sin luz durante el terremoto. La paciente se encontraba bajo sedación profunda porque había ingresado al quirófano para someterse a una cirugía cerebral, por lo que estaba completamente inhabilitada para resguardarse por sí sola.

Así protegieron a la paciente sedada

Ante el corte de energía eléctrica dentro del quirófano, los tres profesionales abrazaron la camilla para estabilizar el cuerpo de la paciente y evitar que sufriera lesiones adicionales por los movimientos bruscos del inmobiliario médico. Claudia Komaromy explicó que la actuación del personal fue gracias a la formación profesional en el manejo de desastres en áreas críticas como a los protocolos internacionales de anestesiología, los cuales dictan la responsabilidad de salvaguardar la vida del paciente bajo sedación en situaciones de alto riesgo.

Durante el sismo, la especialista recordó las experiencias de su infancia en Tumaco, Colombia, cuando sobrevivió a un sismo junto a su madre, quien le enseñó a conservar la calma en medio del pánico. El equipo médico aguardó en el quirófano hasta que concluyó la sacudida principal para posteriormente coordinar el traslado y la evacuación de la paciente hacia zonas seguras del centro hospitalario.