Pereira y Cali, las ciudada más golpeadas por el terremoto en Colombia

Pereira y Cali son las ciudades de Colombia más afectadas por el terremoto del 10 de agosto que dejó cientos de desaparecidos, entre ellos, una pareja mexicana.

Ambos territorios colombianos sufren los daños más graves desde el lunes tras el terremoto de 7.4 y las más de 100 réplicas.

La cifra de heridos es preocupante porque ya rebasa los 4 mil, mientras que los desaparecidos van 200 y los muertos supera los 200.

Equipos de rescate, nacionales e internacionales, así como voluntarios luchan contra reloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros y encontrar entre ellos a la pareja mexicana que se encontraba de vacaciones en Pereira.

La historia de Mario Alberto y Brenda Eloisa es una de miles sobre el mazazo de la naturaleza.