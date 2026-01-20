Tensión en Davos: Trump filtra chats privados y advierte que va por todo en Groenlandia

La tensión entre Estados Unidos y el viejo continente ha alcanzado un punto de no retorno. En medio del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente Donald Trump ha lanzado un mensaje que deja más dudas que certezas pero que confirma una ambición clara: Groenlandia. Al ser cuestionado sobre qué tan lejos llegaría para obtener la isla, su respuesta fue corta y fría: “Ya se enterarán”.

Mientras tanto, imágenes generadas por IA, compartidas por el mismo mandatario, muestran un mapa donde el Ártico y Norteamérica lucen los colores de las barras y las estrellas.

“Un barco hace 500 años no te da propiedad": La lógica de Trump sobre Groenlandia

Para el mandatario estadounidense, los reclamos históricos de Dinamarca sobre la isla no tienen validez en el mundo moderno. “Miren, tenemos que tenerla”, ha insistido, argumentando que el simple hecho de que un barco europeo haya llegado hace siglos no otorga un título de propiedad eterno.

Acompañado simbólicamente por sus aliados cercanos como JD Vance y Marco Rubio , Trump ignora las críticas internacionales y asegura que el control del Ártico es una necesidad estratégica para la seguridad de su país.

Filtraciones en Davos: Trump expone sus chats con Macron

En un movimiento que ha roto todos los protocolos diplomáticos, Trump aprovechó las tensiones para difundir conversaciones privadas. Entre ellas, un intercambio con el presidente francés Emmanuel Macron . Aunque el galo lo felicitó por temas en Siria e Irán, fue tajante respecto a la isla: “No entiendo qué estás haciendo en Groenlandia”.

Macron acusó directamente a Trump de intentar debilitar y subordinar a Europa a través de amenazas comerciales que solo buscan beneficios para Washington.

El regaño de Europa a Trump: “Un error entre aliados”

La respuesta de la Unión Europea no se hizo esperar. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, calificó las amenazas de Trump y su intención expansiva como un error garrafal entre socios históricos.

Von der Leyen advirtió que sumergir la relación transatlántica en una espiral de ataques y aranceles solo beneficia a los enemigos comunes de ambos bloques. Para Europa, la amistad es un tesoro, pero Trump parece estar más interesado en el valor del territorio.

¿Qué sigue para el orden mundial?

Las próximas horas serán cruciales. Trump tomará el micrófono en Davos no solo para hablar de Groenlandia, sino para ratificar sus amenazas de imponer impuestos a los países europeos que se interpongan en su camino. Las reuniones privadas que sostendrá con otros mandatarios arrojarán luz sobre este nuevo mapa geopolítico donde las fronteras parecen estarse redibujando bajo la visión de la Casa Blanca.