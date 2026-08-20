“Nadie nos enseña cómo despedir a un padre": Dejan emotivos mensajes a pareja de mexicanos fallecidos en temblor de Colombia

Después de la confirmación de dos mexicanos que perdieron la vida tras el temblor de magnitud 7.4 en Colombia, familiares y amigos de Mario Zapata y Brenda Flores, originarios de Durango, dedicaron sensibles mensajes en redes sociales.

Una semana después del terremoto que sacudió al país sudamericano, las autoridades reportaron el hallazgo de la pareja de mexicanos que murió tras el desastre en la ciudad de Pereira, a donde habían viajado por vacaciones.

El testimonio de los familiares tras la muerte de dos mexicanos en Colombia

Tras la identificación de ambos mexicanos duranguenses, sus familiares les dedicaron sentidas palabras de despedida en redes sociales:

“Papá, tu partida nos deja un dolor que es imposible explicar con palabras. Hay momentos en los que todavía parece imposible creer que ya no estás. La vida nos enseña muchas cosas, pero nadie nos enseña cómo despedir a un padre”.

“Hasta luego, hermano, me quedé con mil cosas por decirte. Siempre fuiste mi ejemplo a seguir”.

Mexicanos fallecidos en el sismo de Colombia: lo que se sabe de la tragedia en Pereira

Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años, y Brenda Eloísa Flores Reyes, de 42 años, habían llegado a Colombia con planes de disfrutar unas vacaciones lejos de la rutina. Se hospedaron en el Hotel Dibeni de Pereira, uno de los edificios que colapsaron tras el sismo del 10 de agosto de 2026.

Desde ese momento, sus familiares mantuvieron una búsqueda incansable, viajando incluso a Colombia para obtener información de primera mano y seguir las labores de rescate. La incertidumbre persistió durante varios días hasta que se confirmó su fallecimiento.

Magnitud y daños del terremoto en Colombia que afectó zonas turísticas

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y se sintió en múltiples ciudades del centro y occidente del país.

#UNGRDInforma | Actualización cifra de afectaciones sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, #Chocó.



La #UNGRD presenta el balance con corte al 20 de agosto de 2026, 6:30 a. m.



📍Balance nacional: 15 departamentos y 476 municipios afectados; 153.336 familias y 282.709… pic.twitter.com/UNGRcvE0n8 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 20, 2026

El balance oficial reporta, hasta el 20 de agosto de 2026, 319 fallecidos, 4 mil 506 heridos, 260 desaparecidos y 364 rescatados, así como 302 edificios colapsados, 31 mil 461 viviendas destruidas y 163 mil 492 casas con daños, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Pereira y Cali registraron algunos de los mayores daños y pérdidas humanas, así como el colapso de edificios como el Hotel Dibeni, donde se hospedaban los mexicanos.