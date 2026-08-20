Heráclito Guerrero Martínez, conocido como “El Tío Lako”, es señalado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y durante más de una década ha permanecido en la mira de las autoridades ; además, habría conseguido evadir dos operativos federales.

Tras el abatimiento de su hermano Javier Guerrero Martínez en 2011, Guerrero Martínez habría asumido el liderazgo del llamado Clan de los Guerreros, organización que posteriormente se vinculó con el CJNG y que sostuvo enfrentamientos en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

Un historial marcado por acusaciones

A “El Tío Lako” se le relaciona con actividades como tráfico de drogas, extorsión, robo de ganado, despojo y robo de combustible ; también fue señalado por un ataque contra fuerzas federales en La Barca, donde murieron cinco elementos, además del derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en Villa Purificación.

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"El Tío Lako", el escurridizo operador del #CJNG que lleva más de una década en la mira de las autoridades.



Heraclio Guerrero Martínez es señalado como líder regional en Michoacán y como parte del clan de "Los Guerreros", con presencia en zonas de Jalisco y Michoacán. Ha sido… pic.twitter.com/qT8w90c8wv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 21, 2026

De detenido a nuevamente buscado

En 2015 fue detenido por su presunta participación intelectual en el asesinato de Enrique Hernández Salcedo, exlíder de autodefensas en Yurécuaro; sin embargo, recuperó su libertad por falta de pruebas.

En noviembre de 2023 habría escapado de un operativo mientras celebraba los XV años de su hija. Su hijo, Rubén Guerrero Valadez, “El Láminas”, murió posteriormente en Tapalpa junto a “El Mencho”.