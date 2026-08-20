XV años de lujo del CJNG: Así fue la ostentosa fiesta de la hija de “El Tío Lako” arrestada este 19 de agosto

La joven identificada de manera preliminar como Marisol, presunta hija de Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako", se puso en el ojo del huracán tras ser asegurada durante los operativos federales desplegados en el estado de Michoacán.

Aquel festejo lleno de lujos hoy cobra relevancia tras las acciones de las autoridades.

Fiesta de 15 años de la hija del "Tío Lako". Hoy está detenida en la FGR. pic.twitter.com/18RoZcLhUj — Alfredo (@AlfredoMM56) August 20, 2026

Así fue la lujosa fiesta de la hija de "El Tío Lako"

La celebración de XV años de la joven fue tema en la comunidad de Tinaja de Vargas, Michoacán. El evento no pasó desapercibido por el fuerte despliegue que incluyó espectáculos nocturnos con drones, pirotecnia y presentaciones de artistas reconocidos dentro de la música regional.

Aunque, lo que más llamó la atención fue la presencia de hombres armados resguardando la zona.

Los XV años de la hija de "El Tío Lako" costaron miles de pesos

Entre los detalles que salieron a la luz sobre el festejo, destacó el valor del vestido utilizado por la quinceañera, el cual se estimó en cerca de cuatro millones de pesos.

Entre los regalos entregados a la festejada se observó un coche todo terreno tipo Razer con un costo superior a los 500 mil pesos.

En redes sociales también se difundieron imágenes donde la joven posaba junto a armas de fuego.

Operativo contra "El Tío Lako"

Este evento familiar estuvo bajo la mira de elementos de seguridad desde noviembre de 2023. En esa ocasión, fuerzas federales implementaron un despliegue en Tinaja de Vargas para capturar a Heraclio Guerrero Martínez, pero el presunto operador del CJNG logró escapar del lugar tras ser alertado por su círculo de seguridad mientras seguía la fiesta.

🚨 De lujosa fiesta de XV años a la cárcel: ella es la hija de “Tío Lako” ⬇️https://t.co/gTCqagwOwA — aztecamichoacan (@aztecamichoacan) August 20, 2026

Detienen a la hija de "El Tío Lako"

Años después de ese festejo, la joven fue detenida en el despliegue donde cayeron varios integrantes de esa célula delictiva.

Dicha intervención provocó momentos de tensión en la región, pues hubo en la quema de vehículos y bloqueos en al menos 24 puntos carreteros sobre municipios como Zamora, Pátzcuaro y La Piedad para intentar frenar el avance de los elementos.

Autoridades mantienen la información como preliminar

Hasta el momento, las dependencias de seguridad no han emitido un comunicado oficial con los cargos específicos que enfrentará la joven.