El Desfile de Acción de Gracias de Macy’s cambia de fecha por primera vez en sus 100 años de historia por culpa del clima. La tienda y Nueva York movieron el festejo al sábado 28 de noviembre ante una tormenta con fuertes ráfagas. La Segunda Guerra Mundial detuvo el recorrido entre 1942 y 1944, pero el mal tiempo jamás había frenado la tradición nacida en 1924.

Nuevo horario, ruta y alerta por tormenta

El desfile arrancará el sábado a las 8:30 de la mañana, hora del Este, durante tres horas desde la calle 77 y Central Park West hasta Herald Square. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por inundaciones costeras y ráfagas de 80 a 96 kilómetros por hora para el jueves 26 de noviembre, junto con lluvias persistentes. La comisionada Jessica Tisch confirmó que la policía ampliará su vigilancia en la ruta, aunque descarta amenazas específicas.

La factura de 1.7 millones en helio

El reajuste golpea directo la cartera de Macy’s. El personal ya había inflado los globos el miércoles 25 de noviembre en Manhattan y ahora debe vaciarlos, trasladarlos a Nueva Jersey y llenarlos otra vez el viernes, detalló el productor ejecutivo Will Coss. La tienda enfrentaría pérdidas de 1.7 millones de dólares por repetir la operación. La consultora AKAP Energy indica que el helio subió 40% en un año, hasta 735 mil dólares por inflado, tras los bombardeos iraníes al complejo Ras Laffan en Qatar.

Giant balloons vs. Mother Nature! 🎈💨 Wind has given the Thanksgiving Day parade balloons a wild ride over the years.



Thursday's parade was postponed until Saturday for the first time in history as a powerful storm with strong winds approaches New York City. pic.twitter.com/NhnuObhkls — AccuWeather (@accuweather) November 25, 2026

El alcalde faltará al festejo por cirugía

El cambio dejó fuera al alcalde Zohran Mamdani. Tras anunciar el aplazamiento el miércoles, reveló que tiene una cirugía programada en el pie y no podrá asistir el sábado por indicación médica. Mientras tanto, Macy’s ajusta los detalles logísticos para conservar a las mismas bandas y equipos que viajaron desde distintos puntos del país, y reiteró que la seguridad de participantes y espectadores manda.

New York, we’ve got a storm headed our way this Thursday.



So we’re making a change to keep everyone safe: the 100th annual Macy’s Thanksgiving Day Parade will now take place on Saturday, November 28.



A few things to keep in mind as the storm approaches:



- Plan ahead and stay… pic.twitter.com/LifJZEM9Jh — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 26, 2026

Con información de Reuters y CNN