Elección Francia: Macron y Le Pen acuden las urnas a votar

Este domingo, millones de franceses acudierán a las urnas para votar en la segunda vuelta de la elección Francia, para elegir a su próximo presidente; los candidatos Emmanuel Macron y Marine Le Pen no fueron la excepción.

El actual presidente y contendiente por la reelección, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, acudió a las 12:40 a emitir su voto en Le Touquet-Paris-Plage, ciudad al norte de Francia, junto con su esposa y primera dama, Brigitte Macron; una vez lo hicieron, regresaron a su domicilio, no sin antes saludar a sus partidarios .

‘¡Votado! A los miles de franceses que permiten que se celebre la elección: gracias. En los colegios electorales de nuestras ciudades y pueblos, ustedes son el corazón latiendo de nuestra democracia.’, compartió Macron a través de su cuenta de Instagram, junto a una voto del momento en el que votó en la elección Francia.

Le Pen saluda a sus simpatizantes y comparte un mensaje corto en redes sociales

Por su parte, la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, acudió en punto de las 11:00 de la mañana de este domingo a votar en esta elección Francia, en un colegio electoral en Henin-Beaumont, al norte del país francófono.

De igual forma, antes y después de su ejercicio democrático, la candidata saludo a sus simpatizantes y se tomó algunas fotografías con ellos.

A diferencia de su contrincante, la hija de Jean-Marie Le Pen, fundador del partido de ultraderecha, Frente Nacional, en 1972, su mensaje en redes sociales fue corto: ‘He votado’.

Cabe señalar que ambos candidatos participaron en las elecciones presidenciales de 2017.

Las urnas para esta elección Francia abrieron a en punto de las 08:00 de la mañana y cerrarán a las 20:00 horas.