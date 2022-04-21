Macron pelea con entrenador de box durante campaña electoral

El presidente de Francia Emmanuel Macron demostró sus habilidades para el boxeo y se enfrentó a un entrenador de box durante su campaña electoral en el estadio Auguste Delaune en el suburbio de Saint-Denis, en el noroeste de París.

El presidente francés se colocó los guantes con ayuda de las personas que lo acompañaron y después se enfrentó con el entrenador de box Jean -Denis Nzaramba, un joven de 23 años de edad.

Emmanuel Macron soltó un par de golpes contra el entrenador de box, quien reconoció que el candidato a la presidencia de Francia hizo un buen trabajo en el "ring". Y después de unos segundos de intercambio de golpes, ambos terminaron el entrenamiento chocando los guantes y dándose un abrazo.

|Reuters

Macron acudió al suburbio parisino de Seine-Saint-Denis con el objetivo de ganar nuevos partidarios en una zona que fue clave para el candidato de extrema izquierda Jean-Luc Melenchon en la primera vuelta de la elección.

Macron se prepara para la segunda vuelta de la elección en Francia

El encuentro entre Macron y el entrenador de box ocurrió un día después de que se enfrentó en un debate con su contendiente, la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen a tres días de la elección presidencial.

Y a unos días de la segunda vuelta de la elección, algunas encuestas locales realizadas por OpinionWay/Kea Partners indicaron que Macron podría ganar un nuevo mandato con el 56 por ciento de los votos.

Sin embargo, la incertidumbre continúa, ya que la encuesta también mostró que solo el 72 por ciento de los franceses acudiría a votar el domingo, lo que representa la cifra más baja de votantes desde 1969.

Si gana Macron, podría enfrentar un segundo mandato difícil, con votantes de todas las tendencias que probablemente salgan a la calle nuevamente por su plan para continuar con sus reformas pro-empresariales.

Si gana Le Pen, se esperarían cambios radicales en las políticas internas e internacionales de Francia, y las protestas callejeras podrían comenzar de inmediato.

