Elección México

Notas
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Américo Villarreal es virtual gobernador electo de Tamaulipas
El gobernador virtual de Tamaulipas, Américo Villarreal, obtuvo 710 mil 952 votos, es decir, el 49.9952% de los votos emitidos en las elecciones locales.
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¿Quién es Julio Menchaca, virtual gobernador electo de Hidalgo?
En Hidalgo, gobernador por Hidalgo, tendrá altenancia política con Julio Menchaca virtual gobernador; esta es su trayectoria y algunas propuestas.
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¿Quién es Mara Lezama, la virtual gobernadora de Quintana Roo?
Esta es la trayectoria y las propuestas de Mara Lezama, virtual gobernadora de Quintana Roo, luego de que concluyó el 100% de captura de actas en el PREP.
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María Teresa Jiménez, virtual gobernadora electa en Aguascalientes
Quién es y con cuáles propuestas María Teresa Jiménez se convirtió en la virtual gobernadora de Aguascalientes en las elecciones 2022 del 5 de junio.
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Sheinbaum celebra el triunfo de Morena en cuatro estados
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, festejó la victoria de Morena en cuatro estados de México, durante las elecciones de este 5 de junio.
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Sustraen 18 paquetes electorales en Tamazula, Durango
El Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango informó que durante la sustracción de paquetes electorales no hubo violencia.