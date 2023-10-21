¿Cuáles son los plazos para campañas y precampañas en Chiapas rumbo a las elecciones 2024?

El estado de Chiapas se prepara para las elecciones 2024, en las que se renovará la gubernatura, 875 regidurías, 24 diputaciones de Mayoría Relativa, 16

diputaciones de representación proporcional, 123 presidencias municipales, 123 sindicaturas de Mayoría Relativa. Con esto, los aspirantes deben tomar en cuenta los plazos para campañas y precampañas.

Hasta el momento, varios aspirantes han manifestado su interés por ocupar el lugar del actual gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, quien es miembro del partido Morena.

📅Aquí te presentamos las fechas más relevantes del Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2024 #PELO2024. ⤵️ pic.twitter.com/R1AtOWnKkr — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) October 16, 2023

Estos son los plazos para campañas y precampañas en Chiapas para elecciones 2024

Los aspirantes a la gubernatura así como de las diputaciones en Chiapas, deben tener presentes las siguientes fechas:

Precampaña para Gubernatura: del 22 de enero al 10 de febrero de 2024

Precampaña para Diputaciones y Ayuntamientos: del 1 al 10 de febrero de 2024

Campaña para Gubernatura: del 31 de marzo al 29 de mayo de 2024

Campaña para Diputaciones y Ayuntamientos: del 30 de abril al 29 de mayo de 2024

¿Qué se elige en el próximo proceso electoral de 2024 a nivel federal?

El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara las elecciones federales de 2024, que se consideran las más grandes en la historia de México. En ellas, se renovarán los siguientes cargos:

Presidente de México: El presidente es el jefe de Estado y de Gobierno de la República Mexicana. Será elegido por un periodo de seis años y no podrá ser reelegido.

Congreso de la Unión: El Congreso de la Unión es el poder legislativo federal de México. Está conformado por la Cámara de Diputados y el Senado.

Cámara de Diputados: La Cámara de Diputados es la cámara baja del Congreso de la Unión. Está conformada por 500 diputados, electos por un periodo de tres años. Senado: El Senado es la cámara alta del Congreso de la Unión. Está conformado por 128 senadores, electos por un periodo de seis años.



En total, se elegirán 628 cargos federales en las elecciones de 2024. Se estima que el padrón electoral será de 98 millones de personas. El INE ha previsto instalar 170 mil casillas únicas en todo el territorio nacional para facilitar el voto de los ciudadanos. Las elecciones se llevarán a cabo el domingo 2 de junio de 2024.