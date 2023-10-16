Morena anuncia encuestas espejo para definir candidaturas de CDMX y 8 estados

El dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, dio a conocer información de las elecciones 2024, especialmente el método que usarán para elegir a los candidatos de la Ciudad de México y los ocho estados restantes, pero ¿en qué consiste?

Durante el evento estuvo presente la coordinadora de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum y los aspirantes a las gubernaturas que están en juego el 2 de junio del 2024, quienes también conocieron el día que se presentan los resultados.

Hoy la dirigencia de @PartidoMorenaMx, las dirigencias de los Comités Estatales, la Dra. @Claudiashein, Coordinadora de Defensa de la #4T, y las dirigencias del #PVEM y #PT, nos reunimos con las y los compañeros que aspiran a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación… pic.twitter.com/PCEXJvKey3 — Mario Delgado (@mario_delgado) October 16, 2023

¿Cómo definirá Morena las candidaturas de CDMX y otros estados para las elecciones 2024?

Delgado anunció que se realizarán encuestas espejo para darle transparencia al proceso y posteriormente determinar a los ganadores de cada estado, al tiempo que detalló que será el 30 de octubre cuando den a conocer los resultados arrojados.

“Va haber dos encuestas espejo en cada entidad, son empresas de reconocido prestigio que se van a contratar y cuando se den a conocer los resultados el 30 de octubre se van a dar a conocer por parte de las empresas y la encuesta de Morena, para que haya transparencia, certeza que es la gente que va a tomar la decisión”, subrayó Delgado.

¿Qué pasó durante la reunión entre Mario Delgado y los aspirantes de Morena?

Ante los medios de comunicación ofreció detalles sobre los temas que se abordaron con los aspirantes, destacó que en comparación con las elecciones nacionales, en estas ninguno tuvo que realizar giras por la República Mexicana; sin embargo, sí abordaron cuáles serán las preguntas de la encuesta, qué camino tomarán para llegar al resultado final y refrendó que acatarán lo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la paridad de género.

“El motivo de la reunión fue para explicarles la encuesta y su metodología, cuáles van a ser las preguntas, cómo se van a medir, cómo se van a ponderar y cómo se va a llegar al resultado final. También para explicarles la regla de género que se va a respetar lo que mandate las autoridades electorales, si serán 4 o 5 mujeres”, señaló.

¿Cuándo son las elecciones 2024 en México?

En menos de un año se celebrarán las elecciones 2024, mismas que prometen ser las más grandes de la historia al tener millones de ciudadanos acudiendo a las urnas que se instalarán a lo largo del país, será el domingo 2 de junio cuando tomen una decisión por el rumbo de México.