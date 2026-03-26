Caballos desbocados: Partidos políticos adelantan la carrera por el 2027

A pesar de que faltan 11 meses para que inicien formalmente las precampañas federales, el tablero político de México ya está en plena ebullición. Los partidos han decidido ignorar el calendario tradicional y lanzarse a una cacería de perfiles, destapes y activaciones digitales que anticipan una de las contiendas más agresivas de los últimos años. Desde Morena hasta la oposición, la consigna es clara: el que no se mueve, no sale en la encuesta.

Morena y el PVEM: Entre encuestas y giras de “destape”

En el partido en el poder, la prisa es evidente. La consejera nacional Evelyn Sánchez confirmó que el cronograma de definiciones está a la vuelta de la esquina. “En junio viene el tema de la gubernatura y diputados federales; en septiembre, las alcaldías”, señaló, reiterando que el método de las encuestas será el filtro definitivo para calmar las ansias de los aspirantes.

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Por su parte, su aliado estratégico, el Partido Verde (PVEM), ha decidido marcar su propio ritmo con una gira de destapes. El coordinador de los senadores, Manuel Velasco, dejó claro que el partido busca capitalizar su popularidad individual. “Así como en Nayarit la candidata con mayor popularidad es la senadora Yazmin Bugarín, en cada estado vamos a presentar candidatos”, afirmó, mandando un mensaje de fuerza frente a su socio de coalición.

La oposición: Entre “defensores” y aplicaciones digitales

El bloque opositor no se ha quedado atrás, aunque con estrategias distintas. El PRI, encabezado por Alejandro Moreno, ha optado por presentar a sus cuadros fuertes bajo la figura de “defensores”, buscando blindar a sus eventuales candidatos a gobernadores bajo un discurso de unidad nacional. “Hoy la militancia del PRI pasa a ser la militancia de México”, aseguró ‘Alito’, abriendo también la puerta a candidaturas ciudadanas para alcaldías y legislaturas.

Mientras tanto, el PAN ha decidido apostar por la tecnología y la formación ideológica. Tras activar su aplicación para aspirantes ciudadanos, el consejero Everardo Padilla advirtió que el proceso no será un simple registro, sino un camino de legitimación. “Queremos que conozcan al PAN, sus principios y el modelo de gobierno... que nos demuestren que hay una red de apoyo”, explicó, subrayando que la estructura territorial será la prueba de fuego para quienes aspiren a una candidatura albiazul.

