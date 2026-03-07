De cara al 2027, Morena arranca su Consejo Nacional para definir candidaturas

Con un llamado a la unidad de cara a las elecciones de 2027, inició el Consejo Nacional de Morena donde definirá las reglas para elegir a sus candidatos a gubernaturas, diputaciones federales, locales y alcaldías a fin de evitar confrontaciones internas.

En su discurso inaugural, Alfonso Durazo, presidente del Consejo, sentenció que hoy las campañas ya no son color de rosa, están llenas de veneno, por lo que es necesario que las diferencias en Morena se procesen sin división ni confrontación porque el partido no representan intereses individuales. Dijo que la alianza con los aliados del PT y PVEM no se trata solo de una suma de votos sino por mantener la fortaleza de la transformación.

