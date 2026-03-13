El “Déjà Vu” electoral: Morena revive el truco de las corcholatas para madrugar al 2027

Dicen que al que madruga Dios lo ayuda, pero en la política mexicana parece que el que madruga es porque ya encontró cómo darle la vuelta a la ley electoral. Hace unos días, el Consejo Nacional de Morena soltó las reglas y el calendario para elegir a sus candidatos de 2027 y, aunque legalmente el proceso oficial ni siquiera figura, el guion nos resulta muy familiar.

Se trata de una copia exacta de la estrategia que vivimos hace tres años. En 2023, la selección de candidatos fue un descaro morenita marcado por actos anticipados que violaron con total impunidad los tiempos oficiales.

Se sacaron de la manga el título de “Coordinador de la Defensa de la Transformación”, un invento para que sus aspirantes anduvieran de aquí para allá haciendo precampaña, mucho antes del banderazo de salida del INE.

Después de una larga jornada, transmitimos los resultados de 28 encuestas, buscando siempre hacer un ejercicio de transparencia e imparcialidad.



¡Muchas felicidades a las y los coordinadores de Defensa de la Transformación!



Las y los Coordinadores serán:

- Ciudad de México:… pic.twitter.com/7VYcMsKYaG — Mario Delgado (@mario_delgado) November 11, 2023

Bajo este título el partido sacó a sus corcholatas a la calle meses antes de lo permitido en un festival de gastos que no terminaron de cuadrar: cientos de bardas pintadas en todo el país, espectaculares en cada avenida y eventos masivos con gastos millonarios que nunca quedaron claros.

Al final, Morena impuso su propio calendario sobre la ley electoral, asegurando que su “corcholata” ganadora llegara a la precampaña oficial con una ventaja de meses de promoción que ningún otro actor pudo igualar.

La carrera adelantada que todos vemos

Y como les funcionó el chistecito, ahora vuelven a jugar la misma carta. Al anunciar que elegirán “coordinadores” estatales en junio y municipales en septiembre, lo que están haciendo es oficializar una carrera adelantada que todos estamos viendo.

El despliegue ya es evidente en las calles. Algunos, como Andrea Chávez, ni siquiera esperaron a que se dictaran las reglas de 2027 para tapizar con su imagen medio Chihuahua.

La pregunta que queda en el aire es la misma de siempre: ¿veremos otra vez el gasto millonario en bardas “mágicas” y espectaculares que nadie sabe quién paga, o finalmente habrá respeto por los tiempos electorales? En muy poco tiempo sabremos la respuesta.

Análisis de Azteca Noticias

El problema de este calendario alterno es que pulveriza la equidad en la contienda. Al designar “coordinadores” antes de que inicie el proceso legal, Morena genera una zona gris donde la fiscalización de recursos se vuelve un dolor de cabeza para el árbitro electoral. Mientras los aspirantes oficiales están obligados a esperar, los “coordinadores” morenistas ya están en campaña, financiados por un aparato que parece no tener límites ni memoria judicial.

