PAN lanza app para elegir candidatos ciudadanos hacia el 2027, entrevista en Hechos AM

En una entrevista exclusiva para Hechos AM, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció una convocatoria sin precedentes: el partido abrirá la totalidad de sus candidaturas para el proceso electoral de 2027 a ciudadanos sin militancia. Ante los cuestionamientos sobre si esto es una "fachada" o un mecanismo real, Romero fue tajante al pedir a la sociedad que desafíe al partido y se inscriba a través de su nueva plataforma digital.

"Muchos podrán decir que nos estamos adelantando, y sí, les decimos que sí, porque el oficialismo lleva años con sus 'corcholatas' y la oposición ya no se va a quedar de brazos cruzados", afirmó Romero, subrayando que el PAN ya inició formalmente su proceso de selección para recuperar terreno frente a Morena.

Adiós al "dedazo": Una App para medir perfiles

Romero explicó que el mecanismo de selección será meritocrático y tecnológico. A través de una aplicación móvil, cualquier ciudadano —desde académicos y científicos hasta figuras del medio cultural— podrá registrarse para ser medido en igualdad de condiciones con los políticos de carrera.

Gracias a @vaitiaremateos, @_otomartinez, @AztecaNoticias y @HechosAM por el espacio esta mañana de lunes.



En el PAN lo hemos dicho y el sábado lo reiteramos: abrimos totalmente las puertas del partido a la ciudadanía, porque #ArrancaElCambio cuando #AhoraTeTocaATi participar,… pic.twitter.com/gNU3UlVHY7 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) March 23, 2026

"En el PAN estamos dejando de decir: 'entre tres nos ponemos de acuerdo y le toca a Hugo, Paco y Luis'. Ahora, si un ciudadano compite y gana la medición, será nuestro candidato", aseguró. El dirigente reconoció que esta apertura "costó mucho trabajo hacia adentro del partido", debido a las aspiraciones de la militancia tradicional, pero insistió en que es una decisión estratégica para eliminar los "negativos" que cargan los políticos profesionales.

¿El fin de las alianzas? Apostar por la marca PAN

Uno de los puntos más relevantes de la charla en Hechos AM fue la autocrítica respecto a los resultados electorales pasados. Jorge Romero admitió que la alianza con el PRI no entregó los frutos esperados y reveló que existe un sector importante del electorado que regresaría al PAN solo si el partido compite con su propia identidad.

"Tenemos medido que mucha gente nos dice: 'si el PAN vuelve a ir como PAN, volvemos a votar por ti'. Reconocemos nuestros errores sin echarle la culpa a nadie, pero creemos en este nuevo futuro", señaló. Hasta el momento, Romero informó que ya existen cerca de 5 mil ciudadanos inscritos, lo que anticipa un proceso interno inédito y bajo la lupa de la opinión pública.