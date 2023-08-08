¿Qué sanciones hay por no votar en las elecciones anticipadas de Ecuador 2023?

Miles de ciudadanos se preparan para salir a votar en las próximas elecciones anticipadas de Ecuador 2023, donde elegirán presidente y una nueva Asamblea Nacional, quienes no lo hagan recibirán sanciones por parte del gobierno

El próximo 20 de agosto se realizarán elecciones anticipadas en Ecuador, luego de que el presidente Guillermo Lasso aplicara la llamada “Muerte Cruzada” para disolver a la Asamblea Nacional del país cuando buscaban llevarlo a un juicio político por acusaciones de corrupción.

Debido a la “Muerte cruzada”, el Consejo Electoral Ecuatoriano solo tuvo tres meses para organizar los comicios, donde 13.45 millones de ciudadanos deberán votar para elegir al nuevo presidente y a 137 asambleístas.

Los partidos políticos también se vieron presionados para elegir a sus candidatos, ya que normalmente la organización de nuevas elecciones en Ecuador toma alrededor de un año.

#EleccionesAnticipadas2023Ec 🇪🇨 | Con corte de este 7⃣ de agosto, a escala nacional 7⃣ Delegaciones Electorales han 🚛 recibido los #PaquetesElectoralesEc:



✅ Napo

✅ Pastaza

✅ Orellana

✅ Morona Santiago

✅ Sucumbíos

✅ Zamora Chinchipe

✅ Galápagos pic.twitter.com/safO561BgD — cnegobec (@cnegobec) August 7, 2023

Quienes resulten electos, tomarán posesión de sus cargos entre septiembre y noviembre próximas, y serán renovados hasta mayo de 2025.

¿Qué sanciones habrá para quienes no voten en las elecciones extraordinarias de Ecuador 2023?

En Ecuador salir a votar es obligatorio, por lo que aquellos ciudadanos que no lo hagan en las elecciones anticipadas serán acreedores de sanciones, como fuertes multas.

Debido a la rapidez con la que se organizaron estos comicios, se usará el mismo padrón y logística del pasado 5 de febrero en las seccionales.

De acuerdo con el portal del gobierno de Ecuador, las personas que no acudan a las urnas serán multadas con el equivalente al diez por ciento de una remuneración mensual unificada.

Aquellos que no asistan a integrar las juntas receptoras del voto, serán multados con el equivalente al 15 por ciento de una remuneración mensual unificada.

No obstante, estas multas se pueden evitar para los ecuatorianos que no acudieron a votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobados con el certificado de un facultativo médico del Sistema Nacional de Salud Público o Privado.

Quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave en el día de las elecciones o hasta ocho días antes; así como aquellos que se encuentren fuera del país o lleguen el mismo día de las elecciones anticipadas de Ecuador 2023.