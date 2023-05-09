Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, va a juicio político por supuesta corrupción

Con 88 votos a favor de los 116 legisladores, la Asamblea General, estuvo a favor de continuar con el juicio político contra Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, por acusaciones de presunta corrupción.

Tanto Lasso como la oposición testificaron ante la Asamble Nacional previo a la votación final, donde los legisladores decidieron que el juicio político debería continuar, lo que podría llevar a la destitución del mandatario.

Lasso siempre ha negado las acusaciones de que no actuó ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa de petróleo Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo.

En tanto, los aliados del presidente de Ecuador cuestionaron la legalidad del proceso de juicio político, el primero contra un presidente en décadas, diciendo que el esfuerzo está siendo influenciado por negociaciones políticas.

#PlenoLegislativo868 | Posterior al cierre del debate, con 88 votos afirmativos se aprueba la resolución que dispone continuar inmediatamente con el proceso de #JuicioPolítico en contra del presidente @LassoGuillermo, acorde al artículo 142 y otros de la #LeyFunciónLegislativa. pic.twitter.com/tydN63Wwdw — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) May 9, 2023

¿Lasso puede ser destituido como presidente de Ecuador?

Se necesitan 92 votos para destituir a Lasso, y los legisladores del partido del expresidente Rafael Correa -él mismo condenado por corrupción- han prometido sus 47 votos a favor. Otros partidos de la oposición están divididos sobre si respaldar la destitución.

Lasso tiene una relación antagónica con la legislatura de 137 miembros. Algunos miembros de la oposición intentaron destituirlo el año pasado en medio de intensas protestas de grupos indígenas.

Según la Constitución de Ecuador, Lasso podría convocar elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en lugar de enfrentar un voto de destitución.

Con información de Reuters