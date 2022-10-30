Lula da Silva es el nuevo presidente de Brasil, luego de que en las elecciones de 2022, le ganara en las urnas a Jair Bolsonaro, pero esta no es la primera vez que Lula está al frente del país.

Lula da Silva ya tuvo dos mandatos previos como presidente de Brasil, sin embargo en 2018 el sueño de continuar en el poder se vio truncado y su carrera política se vino abajo cuando fue declarado culpable de corrupción, por lo que pasó un año y medio en la cárcel.

La condena le impidió postularse en 2018 cuando el actual presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, asumió el cargo en una ola de sentimiento conservador de los votantes y antipatía hacia el Partido de los Trabajadores de Lula.

"Ellos no encarcelaron un hombre. Ellos intentaron matar una idea. Una idea no se mata, una idea no desaparece", afirmó @LulaOficial en su discurso luego salir de la cárcel. #LulaLivre #LulaLibre #FreeLula



📷 José Eduardo Bernardes/ @brasildefato pic.twitter.com/jXgRp6GCgR — André Vieira (@AndreteleSUR) November 8, 2019

¿Por qué Lula da Silva estuvo en la cárcel?

En 2019, Lula da Silva fue condenado a 12 años de cárcel por corrupción; sin embargo, solo pasó 19 meses en la prisión, hasta que su sentencia fue anulada.

En 2014 comenzó la operación Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción en Brasil, la cual se centró en la petrolera del país Petrobras e involucró a varios políticos y empresas, entre ellas Odebrecht.

Dos años después, llegaron las primeras acusaciones contra Lula da Silva, quien fue denunciado por presunta obstrucción a la justicia en el curso de la investigación y por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, estos cargos también alcanzaron a su esposa Marisa Leticia Lula da Silva.

En 2016 un juez dictó que había pruebas suficientes en contra de Lula da Silva para que fuera juzgado por el delito de corrupción, al igual que su esposa y otras seis personas.

En julio de 2017, Lula da Silva fue declaro culpable de los delitos de corrupción y lavado de dinero al recibir sobornos y beneficios de Petrobras. Finalmente en 2020, un juez federal lo sentenció a nueves años y medio de prisión.

Chats revelaron que juez que lo condenó estaba parcialidado.



Lideraba todas las encuentas, Bolsonaro ganó con él en la cárcel.



Hasta la ONU pidió que lo dejaran ser candidato.



Hoy es símbolo de la dignidad del Brasil.



¡Desde Colombia, feliz cumpleaños Lula da Silva! pic.twitter.com/VYKRgpvhGz — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) October 27, 2019

El exmandatario brasileño interpuso un recurso de apelación, pero en 2018 un tribunal ratificó la sentencia en su contra y agregaron dos años más; es decir, paso de nueve años y medio a 12.

Aunque Lula intentó meter más apelaciones, el 7 de abril de 2018 él se entregó a las autoridades para comenzar a cumplir su condena en la cárcel.

En 2020, un tribunal federal desestimó el caso en contra del político y en marzo de 2021 se anuló la condena. Una vez en libertad, anunció su candidatura para la elección de Brasil 2022.

