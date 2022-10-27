Elecciones de Brasil 2022: Así llega el país a la segunda vuelta

El próximo 30 de octubre se realizará la segunda vuelta de las elecciones de Brasil 2022, donde los ciudadanos tendrán que decidir entre Lula da Silva o Jair Bolsonaro para gobernar el país los próximos cuatro años.

Brasil es el país más grande de América Latina y una de las siete economías más fuertes de la región.

Bolsonaro y Lula da Silva se preparan para elecciones de Brasil 2022

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, en Brasil se reportaron 34.6 millones de casos positivos de Covid-19, 685 mil muertes entre marzo de 2020 y septiembre de 2022.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales en Brasil?

Jair Bolsonaro es el actual presidente desde el 2019 y busca su reelección en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil 2022.

Bolsonaro es un exmilitar de derecha que fue elegido presidente con la promesa de limpiar la política manchada de corrupción de Brasil y modernizar su economía.

Pero después de manejar mal la pandemia de Covid-19 y no lograr mejorar el nivel de vida de muchos brasileños, el excapitán del ejército de extrema derecha ahora enfrenta lo impensable: una posible derrota en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil 2022.

Luis Inácio Lula Da Silva es considerado uno de los políticos más carismáticos de Brasil, fue presidente durante dos mandatos consecutivos entre el 2003 y 2010.

Sin embargo su carrera política se vio manchada cuando lo declararon culpable de corrupción y lo encarcelaron por un año y medio, hasta que la Corte Suprema anuló las acusaciones.

Cabe recordar que Lula dejó la presidencia con un índice de aprobación sin precedentes del 87 por ciento.

De acuerdo con las encuestadoras, Lula aventaja a Bolsonaro por siete puntos porcentuales cuando faltan unos días para la segunda vuelta de las elecciones de Brasil 2022.

¿Cómo está el país frente a las elecciones de Brasil 2022?

Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, Brasil enfrentó el mayor nivel de desempleo desde 2012 en el segundo trimestre de 2022.

La tasa de pobreza Alcanzó el 23.7% en 2021, que representa casi unos 20 millones de brasileños, según un estudio de agosto de 2022.

En la primera vuelta de las elecciones de Brasil 2022, Lula da Silva recibió el 48.3% de los votos mientras que Bolsonaro alcanzó el 43.2%.