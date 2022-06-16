Policía alerta por violencia en elecciones Colombia 2022

La policía alertó que detectó supuestos planes de violencia para este domingo, cuando se celebrará la segunda vuelta de las elecciones Colombia 2022. De acuerdo con las autoridades varios grupos de personas amenazaron con cometer actos de violencia si los resultados no son favorables para Gustavo Petro.

El próximo domingo, los colombianos acudirán a las urnas para votar en las elecciones Colombia 2022 entre el izquierdista Gustavo Petro y el candidato independiente Rodolfo Hernández, para que gobierne el país los próximos 4 años.

"Nos hemos encontrado con intenciones de generar actos de violencia que han sido llamados a través de redes sociales, de perfiles apócrifos, de perfiles anónimos en la red oscura y en la red profunda, en donde llaman a cometer actos violentos y desconocer los resultados electorales" dijo en una declaración el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, previo a las elecciones Colombia 2022.

Estamos a un paso de lograr el cambio real que hemos esperado toda la vida. No hay dudas, solo certezas. Vamos a hacer historia. https://t.co/ipNgxrWHx3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2022

Sin embargo, no presentó evidencias ni mencionó a ningún candidato ni organización política como posibles responsables, pero sí indicó que podrían ser las denominadas primeras líneas, grupos radicales violentos, que encabezaron los disturbios y actos de vandalismo en las manifestaciones del año pasado.

Dichos grupos están conformados en su mayoría por jóvenes encapuchados que usan escudos de madera y se enfrentan a la policía con piedras, garrotes e incluso armas de fuego, según fuentes de seguridad.

Piden respetar resultados de las elecciones de Colombia 2022

El registrador nacional, Alexander Vega, pidió al candidato izquierdista reconocer los resultados de las elecciones Colombia 2022 y aseguró que serán transparentes.

ME HAGO PELAR POR LOS PÁRAMOS Y POR EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES 🌱💧🌏🇨🇴#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente#LigaAnticorrupcion #alecciones2022 pic.twitter.com/MMO5HNx87s — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 16, 2022

"El mensaje para el doctor Gustavo Petro es que deberá respetar y acatar los resultados como lo ha hecho en todas las elecciones en las que ha participado", declaró Vega.

"Se le han brindado todas las garantías a él y a todos los candidatos, con auditores informáticos para los software, con testigos electorales, igualmente con las misiones de observación electoral. Están dadas todas las garantías y es un mensaje claro: él deberá respetar y acatar los resultados", agregó.

Ello debido a que Petro alertó la semana pasada sobre la posibilidad de un fraude en las elecciones Colombia 2022 y dijo que si su campaña tiene evidencias lo denunciará al país para que se cuente voto por voto.

Las encuestas pronostican una cerrada votación entre Petro y Hernández en la elección Colombia 2022, con un empate técnico pese a la ligera ventaja del candidato independiente, quien fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga.

