Bernardo Arévalo es el virtual ganador de las elecciones presidenciales en Guatemala

El candidato anticorrupción Bernardo Arévalo logró una ventaja de poco más de 20 puntos porcentuales sobre la exprimera dama Sandra Torres en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala del domingo, según resultados oficiales preliminares, un resultado que iniciaría una nueva era en el país acosado por la corrupción y el autoritarismo.

Con el 91.7% de las actas procesadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arévalo, un diplomático de carrera de 64 años, cosechaba el 59.4% de los votos y Torres, de 67 años y vista como representante del statu quo, tenía el 35.8%.

Grandes retos de Guatemala

El nuevo presidente de Guatemala asumirá el poder a principios de 2024 mientras la violencia y el alto costo de vida azotan al país, provocando que se haya convertido en el principal expulsor de migrantes centroamericanos a Estados Unidos. La ONU estima que más de 1.3 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, la mitad de ellos de forma irregular. La cifra es 44% más alta que hace una década.

Promesas y problemas de campaña

El hijo del exmandatario Juan José Arévalo (1945-1951) cosechó simpatías con sus promesas de erradicar la corrupción, aumentar la cantidad de policías, mejorar la generación de empleo y combatir el cambio climático.

Su sorpresivo segundo puesto en la primera vuelta de junio provocó llamados de los opositores a recuentos que retrasaron los resultados oficiales. Su partido fue suspendido brevemente a pedido de un fiscal antes de que el tribunal supremo del país revocara la prohibición.

Movimiento Semilla, el partido de Arévalo, denunció presuntas irregularidades durante la jornada del domingo y dijo que había presentado una denuncia penal por la supuesta compra de votos del partido de Torres, UNE, a cambio de víveres. Según personeros de Semilla, las personas detenidas en flagrancia están bajo custodia policial.

El sucesor de Giammattei lidiará con un Congreso fragmentado como el actual, donde ninguna fuerza tiene amplia mayoría. Semilla cuenta con 23 de 160 escaños, mientras que el partido de Giammattei es la principal fuerza política con 39 curules, seguido de la UNE -de Torres-, con 28 asientos.

El presidente electo debería asumir el cargo el 14 de enero, aunque expertos han advertido que los meses posteriores a la votación los resultados podrían verse cuestionados.

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador felicitó vía Twitter a Bernardo Arévalo. Confió que con su llegada existan nuevos tiempos de humanismo y justicia en ese país.