Guatemala llega a segunda vuelta para elegir presidente

Inició la jornada de elecciones en Guatemala, es la segunda vuelta en donde 9.3 millones de guatemaltecos están llamados a votar para elegir entre Bernardo Arévalo, candidato progresista del Movimiento Semilla y la exprimera dama Sandra Torres del Partido conservador Unidoad Nacional Esperanza que se presenta a buscar la presidencia por tercera vez.

Según las predicciones de encuestas y sondeos especializados, el candidato Arévalo derrotará a Torres, pero la última palabra la tienen los guatemaltecos que acudan a las urnas.

La propuesta de Arévalo está centrado en la lucha contra la corrupción.

Guatemala, país centroamericano ha vivido años de episiodios de corrupción que han alcanzado a las más altas esferas del poder, estos sumado a la llegada de miles de migrantes que atraviesan el país en su camino a Estados Unidos, la pobreza y la seguridad alimentaria.

Elecciones muy vigiladas

Estados Unidos y la Organzación de los Estados Americanos siguen de cerca esta elección, luego de los intentos de algunos funcionarios de impedir que el partido Movimiento Semilla participara en la contienda. En la primera vuelta alcanzó el segundo lugar de las preferencias. Partidos opositores llamaron a recuentos que retrasaron los resultados oficiales.

La falacia del día.

La OEA envía sus observadores electorales como fortalecimiento del buen funcionamiento de las elecciones de hoy en Guatemala y Ecuador, cuando la OEA fue participe del Golpe de Estado en Bolivia contra las elecciones de 2019 ganadas por Evo Morales. pic.twitter.com/E2qvRQyPm4 — Aníbal Garzón 🌎 (@AnibalGarzon) August 20, 2023

En los ultimos años el gobierno expulsó a investigadores y a una misión antocorrupción respaladada por la ONU y atacó a jueces y activistas contra la corrupción, ante esto, el presidente saliente, Alejandro Giammattei por su parte, garantizó unas elecciones ordenadas así como el cambio de poder.

Presidente Giammattei asegura respeto a la Constitución

El presidente saliente, Alejandro Giammattei ya emitió su voto como millones de guatemaltecos, él lo hizo en Colegio de Psicólogos ubicado en la Zona 9 de esta capital y dijo que gané quien decida la voluntad del pueblo. "Creo que soy de los pocos de la región que la respeta, aquí se entrega el poder el 14 de enero sí o sí, no importa quién sea lo importante es que el pueblo elija", dijo Giammattei al ser cuestionado por la prensa.

Las casillas de votacón permanecerán abiertas hasta las hasta las 17:00, hora local, en las 24 mil 427 mesas habilitadas en los 22 departamentos del país.

Se espera que el Tribunal Supremo Electoral TSE dé a conocer los resultados preliminares a partir de las 21:00, hora local.

Con información de agencias.