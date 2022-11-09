Elecciones intermedias: Greg Abbott es reelegido gobernador de Texas

Con 75% de los votos escrutados en el estado, Greg Abbott fue proyectado por CNN como el ganador de las elecciones por la gubernatura de Texas y seguirá en el cargo.

La carrera enfrentó al republicano Abbott con el candidato demócrata Beto O'Rourke, quien solo logró aventajar al gobernador en 16 condados de 254. Los demócratas esperaban desafiar las décadas de dominio de los republicanos en Texas.

Este sería el tercer mandato para Greg Abbott como gobernador de Texas. Abbott, de 64 años, es gobernador de Texas desde 2015 y ganó este año la interna del Partido Republicano con el 66,5% de los votos.

En los últimos meses ha estado intentado cimentar al electorado de derecha con una ley que restringe los abortos en Texas y otra legislación que permite portar armas in un permiso especial.

El republicano, feroz crítico de las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, comenzó a enviar a cientos de migrantes voluntarios en autobuses a Washington y Nueva York a principios de este año.

CNN PROJECTION: Republican Texas Gov. Greg Abbott will defeat Democrat Beto O'Rourke to win a third term as governor https://t.co/zUDNslkemh pic.twitter.com/ZLg4bbdaot — CNN (@CNN) November 9, 2022

¿Quién es Beto O'Rourke?

Del otro lado de la contienda estaba Beto O'Rourke, de 50 años, que ha sido concejal y alcalde de El Paso, además de miembro de la Cámara de Representantes de Texas, y ganó la elección interna demócrata para gobernador con el 91,4% de los votos.

O'Rourke se mostró partidario de confiscar los fusiles de asalto en poder de la población, una medida resistida por el electorado de derecha. Por otro lado, en su primera propaganda de campaña en televisión O'Rourke cuestionó las leyes de restricción del aborto de Abbott, advirtiendo que "mujeres morirán".

Gubernaturas elegidas en las elecciones intermedias

En estas elecciones intermedias son 36 las gubernaturas que se disputan.

Al momento, son 14 los estados que han elegido un gobernador demócrata para el siguiente periodo. Entre ellos está Maine, Maryland, Massachussetts, Pennsylvania y California.

Por su parte, estados como Florida, Georgia y Oklahoma prefirieron el liderazgo republicano.

Además, en estas elecciones intermedias se elige la Cámara de Representantes y 55 lugares del Senado estadounidense.