¿Quién es Erdogan, que lleva 20 años en el poder y busca reelegirse en las elecciones de Turquía 2023?

El próximo 14 de mayo se llevarán a cabo las elecciones en Turquía 2023, donde los ciudadanos elegirán a su presidente, quien los gobernará los próximo 5 años; entre los candidatos se encuentra el actual mandatario Recep Tayyip Erdogan, quien lleva 20 años en poder. Conoce quién es y que ha hecho.

Por primera vez en dos décadas, Erdogan se enfrenta a la posibilidad de perder en las elecciones de Turquía 2023 y acabar con casi 20 años de gobierno frente a su principal rival de oposición kemal Kilicdaroglu.

Los comicios se celebrarán en medio de una grave crisis económica, su moneda está devaluada en 200 por ciento frente a la libra, lo que provoca un costo alto de vida; sin olvidar el terremoto que dejó dos ciudades devastadas y más de 50 mil muertos.

¿Quién es Erdogan?

Recep Tayyip Erdogan nació en 1954, hijo de un guardacostas del Mar Negro de Turquía. A los 13 años su familia se trasladó a Estambul para tener una mejor calidad de vida.

Estudió en una escuela islámica, por lo que la religión ha sido parte fundamental durante los 20 años de su gobierno. Después se graduó en Administración en la Universidad de Mármara.

En 1994, se convirtió en el alcalde de Estambul, en ese periodo se ganó muchos seguidores debido a que consiguió una ciudad más limpia y más verde. Pasó cuatro meses en prisión durante 1999 después de leer un poema nacionalista hablando de las mezquitas, por lo que lo acusaron de incitación religiosa.

Muhteşem Kasımpaşa! Teşekkürler Beyoğlu! 🇹🇷 pic.twitter.com/JBJtpC5E18 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2023

Otro de sus logros políticos incluye la creación del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), después de romper con el Partido de la Virtud, el primer paso para llegar a la presidencia de Turquía. En las elecciones de 2002, Erdogan junto con el AKP arrasaron en las urnas, por lo que se convirtió en el presidente del país.

¿Por qué Erdogan lleva 20 años en el poder de Turquía?

Durante su carrera política, Erdogan ha ganado seis elecciones legislativas, tres locales y tres presidenciales.

Sus seguidores, la mayoría mulmanes conservadores, destacan cómo llevó al país a la prosperidad económica y a nivel internacional lo llevó como un estado respetado durante sus primeros años de gobierno. Entre sus primeros logros se cuentan una exitosa reforma de salud y la abolición de la pena de muerte.

Mientras que sus detractores destacan la actual crisis en la que mantiene al país, además de señalar el autoritarismo de su gobierno.

En 2016, Erdogan enfrentó un golpe de estado, desde entonces el país vive en estado de emergencia, pues alrededor de 107 mil funcionarios públicos fueron despedidos y 50 mil personas fueron arrestadas.

