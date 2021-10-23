Elefante pisotea y mata a cazador furtivo en Sudáfrica

Un elefante pisoteó y mató a un cazador furtivo en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, informó el portavoz del famoso lugar, Isaac Phaahla.

De acuerdo con Phaahla, un equipo de cuidadores realizaba una operación para prevenir la caza ilegal en la zona cuando descubrieron el cuerpo mutilado del cazador furtivo, quien fue asesinado por un elefante antes de herir a algún mamífero.

“Las investigaciones iniciales sospechan que el fallecido murió atacado por un elefante y fue dejado atrás por sus cómplices”, señaló el portavoz; sin embargo, los guardabosques encontraron el celular del cazador furtivo, el cual fue entregado a las autoridades para facilitar la búsqueda de sus acompañantes.

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Los primeros reportes indicaron que el cuerpo del cazador furtivo tenía muestras de pisotones, situación que permitió que la manada del elefante pudiera escapar, explicaron los expertos.

Caza ilegal de elefantes afecta al Parque Kruger en Sudáfrica

Cabe mencionar que el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica es una reserva muy afectada por la caza furtiva de elefantes, pero principalmente de rinocerontes, por lo que su población disminuyó en un 70 por ciento durante la última década.

Este año, el Parque de Sudáfrica reforzó las medidas de protección en la reserva para evitar a hombres como el cazador furtivo asesinado por un elefante, y conservar la vida de los animales que viven en el lugar.

Gracias a las nuevas tecnologías, dicha reserva pudo aumentar los patrullajes que previenen y contrarrestan la caza ilegal de animales, por lo que el Parque Kruger tuvo una reducción del 37 por ciento de los animales cazados furtivamente en comparación con el año pasado.

Los cuidadores del lugar sospechan que el cazador furtivo pretendía quitarle los colmillos al elefante, pues en el mercado negro se pueden vender hasta en 500 dólares por kilo. Mientras que un cuerno de rinoceronte puede alcanzar un precio de entre 60 mil y 80 mil dólares por kilo.

