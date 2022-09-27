Elefantes y cebras muertas en Kenia debido a la sequía

La peor sequía de Kenia en cuatro décadas ha matado a casi el 2% de las cebras más raras del mundo en tres meses, y 25 veces más elefantes de lo normal durante el mismo período.

Búsqueda desesperada de alimento

Está privando a la famosa vida silvestre de Kenia de fuentes normales de alimentos al aire libre y llevándolos a un conflicto mortal con las personas a medida que deambulan más, hacia las afueras de pueblos y aldeas, en una búsqueda desesperada de sustento debido a la sequía.

Sin intervenciones para proteger la vida silvestre, o si la próxima temporada de lluvias vuelve a fallar, los animales en muchas partes del país del este de África podrían enfrentar una crisis existencial, dicen los conservacionistas.

"Es una seria amenaza para nosotros", dijo Andrew Letura, un oficial de monitoreo de Grevy's Zebra Trust (GZT).

La cebra de Grevy, la más grande

La cebra de Grevy, que es más grande que una cebra común estándar y tiene rayas más estrechas y orejas más anchas, es la más rara de la especie: quedan 3,000 en el mundo, 2,500 de los cuales están en Kenia.

La sequía ha matado a unos 40 Grevy desde junio, que es la cantidad que se esperaría que muriera durante todo un año, dijo Letura, bajo el sol abrasador en la Reserva Nacional de Samburu en el árido norte de Kenia.

"Si estamos perdiendo 40 en tres meses, ¿qué significaría eso para la población restante?"

GZT ha comenzado a alimentar a las cebras de Grevy con heno vertido sobre una mezcla de melaza, sal y calcio, lo que ayuda a reducir, pero no a eliminar, las muertes, dice el fideicomiso.

Animales muertos o débiles para ponerse de pie

Según Benson Leyian, director ejecutivo de Big Life Foundation, los guardabosques han contado ocho veces más animales muertos o demasiado débiles para ponerse de pie, en comparación con un septiembre normal. Leyian también dijo que Amboseli Trust for Elephants ha registrado 50 elefantes muertos o desaparecidos.

La Fundación Big Life trabaja con los propietarios locales para proteger las áreas de conservación y los pastizales abiertos del ecosistema de Amboseli.

En el cercano Kitenden Conservancy, el hedor de los cadáveres de animales en descomposición es tan fuerte que algunos turistas han comenzado a usar máscaras protectoras, dijo un guardabosques allí.

Algunos animales salvajes están muriendo debido a la caza furtiva, dijo Leyian a Reuters.

Elefantes asesinados con armas y con sus colmillos intactos

Mientras tanto, Save the Elephants dijo que está encontrando un número creciente de elefantes asesinados con armas de fuego o lanzas, pero con sus colmillos intactos, una señal de que fueron víctimas del conflicto con los humanos en áreas pobladas, en lugar de la caza furtiva.

La crisis no es atribuible únicamente a la sequía, dicen los expertos. El sobrepastoreo del ganado está agotando los pastizales y dificultando que los ecosistemas se recuperen de la sequía, dijo David Daballen, jefe de operaciones de campo de Save the Elephants.

Incluso pensando en la posibilidad de que las próximas lluvias, que se esperan para octubre-noviembre, fallen da miedo, dijo Letura de GZT; llevaría a una crisis grave, agregó.

