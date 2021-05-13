En la India, 18 elefantes murieron por la caída de un rayo

En la India, 18 elefantes murieron presuntamente por la caída de un rayo durante una tormenta.

Medios locales indicaron que el hallazgo de los 18 elefantes ocurrió en un bosque del distrito de Nagaon, en el estado de Assam, India, tras una tormenta que ocurrió este 12 de mayo.

Te puede interesar: Elefante bebé reparte ternura en el zoológico de Múnich, en Alemania

Autoridades ya abrieron una investigación para esclarecer el trágico hallazgo. Al mismo tiempo, los responsables forestales y un diputado local, Jitu Goswami, informaron que sospechan que los elefantes murieron después de que un rayo cayó en el bosque de Nagaon.

El jefe de Assam, Himanta Biswa Sarma, dio a conocer en un comunicado que está preocupado por la muerte de "un número tan alto de elefantes".

Mientras que el ministro del Bosque de Assam, Parimal Suklabaidya dijo estar "muy triste por la muerte de 18 elefantes a causa de una fuerte tormenta" en Nagaon.

A very sad demise of at least 18 elephants including calves, reportedly hit by lightning, in Kandoli PRF in Kathiatoli Range of Nagaon Division. Investigation ordered. A team of veterinarians and other experts and forest officers reaching site early tomorrow morning. pic.twitter.com/T6Nft0rtbR — Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) May 13, 2021

A través de redes sociales se compartieron varias imágenes donde se puede ver el cuerpo de los elefantes sobre la tierra sin moverse ante la presencia de los cuidadores que estaban a su alrededor.

Este jueves se recuperaron los cuerpos de cuatro elefantes, según dijeron los responsables forestales.

"Se solicitó una investigación a un equipo de veterinarios y otros expertos oficiales forestales llegarán al sitio mañana por la mañana temprano", dijo la oficina ministerial de la India.

Nearly 22 elephants were found dead in Tapatjuri hills of Nagaon, Barhampur. Suspected to be due to lightning. I am really saddened by this incident. pic.twitter.com/JbeBAGhH8t — jyotirmoy roy (@jyotirmoy2189) May 13, 2021

India cuenta con una población de 30 mil elefantes, cerca del 60 por ciento de la población de elefantes asiáticos salvajes.

Eighteen #elephants died in lightning strikes in forest of Nagaon district of Assam.The incident happened on Wednesday night at a hill in the Kundoli proposed reserve forest in the Kathiatoli range@wti_org_india @SanctuaryAsia @thebetterindia @WCT_India pic.twitter.com/qZp8d7zv1b — Ravi Shukla (@RaviShu90886213) May 13, 2021

Elefantes mueren misteriosamente en Botswana

En 2020 también se presentó la misteriosa muerte masiva de elefantes en Botsuana, donde se documentó alrededor de 330 casos.

De acuerdo con el departamento de Vida Salvaje y Parques Nacionales de este país africano, los paquidermos no presentaban señales de violencia, por lo que su muerte fue relacionada con la contaminación de agua.

Te puede interesar: Cazador muere aplastado por estampida de elefantes

De acuerdo con las investigaciones, el agua que bebieron estaba infectada con cianobacterias, que son algas verdes potencialmente tóxicas.

Por tal motivo, los elefantes muertos sufrieron un trastorno neurológico severo tras haber consumido esa agua contaminada.