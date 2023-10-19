Continúan los planes de construir la planta de Tesla en México: Elon Musk

Durante una conferencia telefónica acerca de los resultados del tercer trimestre de la compañía de automóviles eléctricos, el magnate Elon Musk dijo que actualmente se evalúa la situación de la economía mundial, en particular con todo aquello relacionado a las tasas de interés. Sin embargo, se seguirá avanzando, aunque de una forma más lenta, en el proyecto de construcción de una planta de Tesla en México.

El presidente ejecutivo de Tesla, habló acerca de sus planes de instalar una fábrica en México mientras evalúa las perspectivas económicas ante las altas tasas de interés. Cabe señalar que la compañía de vehículos eléctricos incumplió las expectativas de Wall Street acerca del margen bruto de ganancias, beneficios e ingresos durante el tercer trimestre de 2023. Ante esto fue que Musk dijo que quería tener una mejor idea acerca de hacia dónde se dirige la economía antes de ir "a toda máquina" con la construcción de la planta de Tesla en el norte de nuestro país, una inversión de más de 5 mil millones de dólares.

#GigaMexico🇲🇽 MEXICO CITY, Oct 18 Chinese suppliers for Tesla will invest in the northern Mexican state of Nuevo León, state officials said on Wednesday.

The planned investments include $700 mn from Ningbo Tuopu Group and $260 mn from Hesai Technology, a state official said. pic.twitter.com/EvvC0SpQpJ — Berlinergy (@Berlinergy) October 18, 2023

Durante el pasado mes de marzo, Tesla anunció que construiría una gran planta en el estado Nuevo León, limítrofe con Estados Unidos y en donde ya cuenta con proveedores. El magnate sudafricano le dijo a los analistas que el precio de su popular “Modelo Y” se mantuvo prácticamente “sin cambios" para los consumidores incluso después de los recortes de precios de Tesla, situación que implica mayores costos de financiamiento.

Respecto de la planta de Tesla en México, Elon Musk señaló que: "Estoy marcado por el año 2009, cuando General Motors y Chrysler quebraron. No quiero ir a toda velocidad hacia la incertidumbre”. "Si las tasas de interés siguen altas… es mucho más difícil para la gente comprar un auto. Simplemente no pueden permitírselo", dijo Musk a los analistas.

Tesla y sus recortes de precios para competir

Los recortes de precios de 2023 en Tesla, impactaron su margen bruto de ganancias, incluso cuando enfrenta una dura competencia por parte de los fabricantes de autos en China. La compañía de vehículos eléctricos intenta “sobrevivir” a la guerra de precios que ella misma comenzó, absorbiendo cualquier demanda de autos eléctricos en el mercado, incluso cuando las altas tasas de interés y los precios de sus rivales arruinan las ventas de los vehículos eléctricos.

Ante esta situación fue que en este tercer trimestre, el margen bruto de Tesla cayó a su nivel más bajo en más de cuatro años y a pesar de esto, la compañía de Musk dice que seguiría recortando los costos de producción para aumentar las ganancias.