Elon Musk es demandado por presunta estafa piramidal con Dogecoin

Elon Musk, director de Tesla y Space X, fue demandado por un inversor de Dogecoin, acusado de promover una estafa piramidal para apoyar la criptomoneda. La demanda contra el magnate es por 258 mil millones de dólares.

Keith Johnson, el demandante, presentó una acusación ante un tribunal federal de Manhattan donde acusó a Elon Musk de chantaje por promocionar Dogecoin y hacer subir su precio para luego dejarlo caer.

"Los acusados eran conscientes desde 2019 de que Dogecoin no tenía valor y, sin embargo, promocionaron Dogecoin para beneficiarse", dice la demanda.

"Elon Musk utilizó su pedestal como el hombre más rico del mundo para operar y manipular el esquema piramidal de Dogecoin para obtener ganancias, exposición y diversión"

Johnson está buscando 86 millones de dólares en daños y perjuicios por una estafa piramidal, lo que representa la disminución del valor de mercado de Dogecoin desde mayo de 2021, y quiere que se triplique.

|Reuters

El demandante acusó a Elon Musk de presentar a un experto financiero ficticio en un programa de televisión para hablar de Dogecoin, lo que dijo, se trataba de una “estafa”. Por lo que la demanda, no solo va por Elon Musk, sino que Tesla y SpaceX también están incluidos.

En febrero de 2021, Tesla dijo que había comprado mil 500 millones de dólares en bitcoin y que durante un breve periodo de tiempo lo aceptó como pago de vehículos.

Escándalos de Elon Mosk, además de la estafa piramidal de Dogecoin

Recientemente, Elon Mosk también fue acusado de acosar a una azafata durante un vuelo privada en 2016, acusaciones que el empresario negó.

Business Insider informó en mayo que SpaceX de Musk pagó 250 mil dólares en 2018 para resolver un reclamo de acoso sexual de un asistente de vuelo privado no identificado que acusó a Elon Musk de exponerse a ella.

Elon Musk, también ha estado en los titulares y programas de televisión en Estados Unidos en los últimos meses por una tumultuosa búsqueda para comprar el gigante de las redes sociales Twitter.