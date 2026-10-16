VIDEO: ¡Vuela como en las películas! Elon Musk presenta el nuevo Tesla Roadster con tecnología de SpaceX

Elon Musk volvió a sorprender al mundo al presentar una nueva versión del Tesla Roadster, un automóvil que realizó maniobras en el aire mediante propulsores.

La exhibición de este jueves 15 de octubre mostró un vehículo capaz de ejecutar movimientos dignos de una película de ficción.

¿Cómo es el nuevo Tesla que vuela?

En un video difundido en redes sociales, el Tesla Roadster subió por una rampa pronunciada y una vez en la parte superior, permaneció suspendido boca abajo antes de separarse de la estructura, girar en el aire y volver a tierra con ayuda de sus propulsores.

En otro clip, el vehículo volvió a utilizar su sistema de propulsión para elevarse y pasar por encima de una fila de automóviles estacionados uno junto al otro.

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Aunque las imágenes mostraron movimientos poco habituales para un automóvil convencional, la demostración no permitió establecer que el vehículo pueda volar de manera sostenida o recorrer largas distancias por el aire.

¿Cómo vuela el nuevo Tesla Roadster?

De acuerdo con Elon Musk, el automóvil emplea tanques de aire a presión extremadamente elevada, que sirven para generar impulsos tanto durante las maniobras aéreas como para conseguir una aceleración rápida cuando circula sobre el pavimento. E

“Es el resultado de una colaboración entre la mejor compañía automotriz del mundo y la mejor compañía de cohetes del mundo”, afirmó durante el evento, al referirse al trabajo conjunto entre Tesla y SpaceX.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

¿Cuánto cuesta y cuándo se podrá comprar el nuevo Tesla Roadster?

Elon Musk dijo que la producción del nuevo Tesla Roadster comenzará a partir del año 2028, pero no reveló el precio con el que saldrá al mercado.

La innovadora propuesta busca llevar al mercado un deportivo con características que van más allá de las prestaciones habituales de un vehículo eléctrico, sin embargo, la presentación no despejó todas las interrogantes sobre su funcionamiento, sus capacidades fuera de las condiciones controladas de una demostración y la manera en que se incorporaría esta tecnología a un automóvil comercial.