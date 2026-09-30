Ahora es la “Superinteligencia": Trump ordena cambiarle el nombre a la Inteligencia Artificial

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le cambió el nombre a la Inteligencia Artificial, al menos en los documentos oficiales de todas las dependencias de su gobierno.

La decisión del mandatario estadounidense se dio después de la reunión que sostuvo con Sundar Pichai (Google), Greg Brockman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia), Alex Karp (Palantir), Jeff Bezos (Amazon) y Elon Musk (SpaceX).

¿Por qué Donald Trump le cambió el nombre a la Inteligencia Artificial?

La declaración de Donald Trump se dio en un contexto en el que la Inteligencia Artificial ha sido muy criticada por la supuesta amenaza que representa contra la humanidad, al menos en el largo plazo.

El mandatario estadounidense aseguró que no detendrá el desarrollo de la IA, aunque sí establecerá medidas para que las empresas autorregulen su crecimiento.

“Hoy, alrededor de las cinco, firmaremos un documento para cambiar el nombre de la ‘inteligencia artificial’, ya que no es artificial; todos estamos de acuerdo en eso. Vamos a rebautizarla oficialmente como ‘superinteligencia’.”

🇺🇸 | El presidente Trump agradece a Elon Musk por corregirse inmediatamente después de llamar accidentalmente IA a la Superinteligencia.



ELON: Vale la pena destacar los beneficios positivos de la IA... ¡SI! Perdón.



PRESIDENTE TRUMP: ¡Gracias!. Le da una palmada en el brazo.… pic.twitter.com/d3qyo4p7Ij — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) September 29, 2026

Lo anterior llega aún después de la declaración de Dario Amodei, quien advirtió sobre los riesgos que implica el desarrollo de la IA.

“La IA conlleva riesgos muy reales y la forma en que abordamos esos riesgos sigue siendo materia de discusión. Pero todos tenemos que trabajar juntos”.

El nuevo acuerdo de Donald Trump con las empresas de IA

Donald Trump mencionó que propuso crear un comité para autorregular el desarrollo de la IA, pero sin imposiciones legales.

Mark Zuckerberg y Elon Musk compartieron sus perspectivas sobre el desarrollo y el impacto de la inteligencia artificial.

Por un lado, el director ejecutivo de Meta destacó la importancia de establecer principios y compromisos que permitan fortalecer los controles internos de las empresas tecnológicas, así como identificar posibles problemas derivados del uso de estas herramientas.

Por su parte, Elon Musk resaltó los beneficios que podría aportar la inteligencia artificial a la sociedad, pues desde su perspectiva, el avance de esta tecnología podría conducir a una etapa de abundancia, caracterizada por nuevas oportunidades y mejoras en diferentes ámbitos de la vida humana.