Notas
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Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo
SpaceX rompe todos los récords financieros con su debut en Wall Street. La compañía busca captar US$ 75.000 MDD, consolidando el negocio aeroespacial y de IA de Elon Musk.
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¿Ya se reconciliaron? Elon Musk regresa al lado de Trump en su visita oficial a China
El magnate actúa como embajador empresarial en una misión crítica para proteger el mercado de Tesla y negociar nuevos acuerdos comerciales con Xi Jinping.
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Le sale caro Twitter: Elon Musk es declarado responsable por fraude en la compra de la red social
La compra de Twitter volvió a llevar a Elon Musk a tribunales por supuesto fraude: un jurado concluyó que algunas declaraciones sí afectaron a accionistas.
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¿Ahora cayó X? Usuarios reportan fallas en la aplicación de Elon Musk
Usuarios de distintos países reportan que X cayó este 18 de febrero debido a problemas con los mensajes y otros servicios de la red social. Esto es lo que sabemos.
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Fiscalía allana oficinas de Elon Musk en París
El cateo a las oficinas de X en París es debido a una investigación que data desde hace un año; las autoridades investigan el mal uso de información.
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¿Se cayó “X” hoy? Miles de reportes por caída y fallas en "Twitter" a nivel global
Los usuarios señalaron principalmente problemas para iniciar sesión, errores al cargar publicaciones ante la súbita caída de “X”, antes Twitter.