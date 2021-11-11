La NASA y SpaceX lanzan al ‘Crew 3' a la estación espacial

La NASA y SpaceX, la compañía privada de cohetes de Elon Musk, lanzaron a cuatro astronautas más en un vuelo a la Estación Espacial Internacional a última hora del miércoles 10 de noviembre. La tripulación invluye a un veterano caminante espacial, un científico de materiales alemán y dos compañeros de tripulación más jóvenes elegidos para unirse a la próximas misiones lunares de la NASA.

El vehículo de lanzamiento construido por SpaceX, que consiste en una cápsula Crew Dragon colocada sobre un cohete Falcon 9 de dos etapas, se elevó al cielo nocturno desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida cuando sus nueve motores Merlin cobraron vida alrededor de las 9 de la noche, hora local (02:00 GMT).

Los tres astronautas estadounidenses y su compañero de tripulación de la Agencia Espacial Europea deberían llegar a la estación espacial el jueves 11 de noviembre por la noche, después de un vuelo de aproximadamente 22 horas y 400 kilómetros recorridos desde la Tierra.

Watch Falcon 9 launch Dragon with four astronauts on board to the @space_station → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/6UDoESJHyW — SpaceX (@SpaceX) November 10, 2021

El vuelo marca la tercera tripulación de la estación espacial "operativa" enviada a órbita a bordo de una cápsula Dragon desde que la NASA y SpaceX se unieron para reanudar los lanzamientos espaciales desde suelo estadounidense el año pasado, luego de una pausa de nueve años al final del programa de transbordadores espaciales de Estados Unidos, en 2011.

La misión había sido atrasada por una serie de retrasos climáticos desde su ventana de lanzamiento original el 31 de octubre. Un aplazamiento a principios de este mes se atribuyó a un problema médico no especificado de un astronauta, aunque la NASA dijo que el problema se resolvió más tarde.

Es el cuarto vuelo con tripulación en general en 17 meses bajo la asociación público-privada de la NASA con SpaceX, la compañía de cohetes fundada en 2002 por Musk, el multimillonario director ejecutivo del fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc.

La última misión también sigue a una serie de recientes vuelos de astro-turismo de alto perfil, incluido el lanzamiento de SpaceX en septiembre de "Inspiration 4", la primera tripulación totalmente civil enviada a órbita sin un astronauta profesional a bordo.