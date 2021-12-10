Elon Musk piensa dejar sus trabajos y ser un “influencer”

Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla Inc, señaló que está "pensando" en dejar sus trabajos y convertirse en un "influencer".

El hombre más rico del mundo escribió en su cuenta de Twitter: "Estoy pensando en dejar mis trabajos y convertirme en un influencer a tiempo completo, wdyt". Sin ofrecer mayores detalles, el mensaje de Musk cierra con una abreviación (en inglés) utilizada para "¿qué piensas tú?".

Hasta el momento no ha quedado claro si Elon Musk, un prolífico usuario de la plataforma de redes sociales, se tomaría en serio la renuncia a sus funciones.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Musk quiere seguir como jefe de Tesla

El magnate, quien también es el fundador y presidente ejecutivo de laempresa de cohetes "SpaceX", y quien lidera la compañía de infraestructura Neuralink y la empresa de infraestructura de chips cerebrales "The Boring Company", señaló durante una conferencia telefónica efectuada el pasado mes de enero, que espera ser el jefe de Tesla durante "varios años".

Elon Musk en Twitter:

"Sería bueno tener un poco más de tiempo libre en lugar de trabajar día y noche, desde que me despierto hasta que me voy adormir los siete días de la semana. Bastante intenso".

El pasado mes, Musk preguntó a sus seguidores en Twitter sobre si debería vender el 10 por ciento de su participación en Tesla, a lo que la mayoría estuvo de acuerdo y desde ese entonces, se ha desprendido de papeles por valor de casi 12 mil millones de dólares.

Elon Musk suele generar misterio entre sus seguidores de redes sociales

El genio es conocido por sus bromas en Twitter, además de sus animadas interacciones con los seguidores que en el pasado han planteado asuntos de regulación y de gobierno corporativo, según abogados.

Cabe recordar que Musk fue multado con 20 millones de dólares por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por tuits en el año 2018.

Howard Fischer, socio del bufete de abogados Moses & Singer, señaló que dudaba que los últimos tuits de Musk, violaran alguna regla porque eran demasiado vagos.