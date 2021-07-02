“Elsa” se convierte en huracán en el Atlántico, cerca de Barbados

La tormenta tropical "Elsa" se convirtió en el primer huracán categoría uno en el Atlántico, en su avance a Barbados, en las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

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En Barbados, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía ya fue activada la alerta de huracán, ya que "Elsa" se mueve en dirección oeste noroeste a 44 kilómetros por hora.

En la trayectoria pronosticada en el Atlántico, "Elsa" pasará cerca o sobre porciones del Islas de Barlovento, en la zona norte de las Antillas Menores, o el sur de las Islas de Sotavento y después avanzará por el Caribe oriental.

El sábado se desplazará cerca de la costa sur de la Española, República Dominicana y Haití, y el domingo cerca de Jamaica y porciones del este de Cuba.

En el cono de trayectoria del NHC aparece sobre la península de Florida, Estados Unidos, en los primeros días de la semana que viene.

#Elsa se fortaleció a huracán cat 1 (el primero de la temporada en el Atlántico) con vientos de 120 km.



Impactando en estos momentos Barbados, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Martinica. pic.twitter.com/s72rpxTFbz — SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) July 2, 2021

Los fuertes vientos de "Elsa" pueden provocar marejadas ciclónicas con subidas del nivel del mar en el Atlántico y lluvias, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Quintana Roo está alerta del avance de "Elsa"

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, pidió a la población mantenerse atenta al avance del huracán "Elsa", el cual se encuentra a tres mil 400 kilómetros al este-sureste de las costas del estado.

"#Elsa evolucionó a huracán categoría uno. Se ubica aproximadamente a las 7:00 horas del día de hoy, a 3,400 km al este-sureste de las costas de #QuintanaRoo. Les pido mantenerse informados a través de las fuentes oficiales de Quintana Roo", escribió el mandatario.

#Elsa evolucionó a huracán categoría uno. Se ubica aproximadamente a las 7:00 horas del día de hoy, a 3,400 km al este-sureste de las costas de #QuintanaRoo. Les pido mantenerse informados a través de las fuentes oficiales de @ProtCivil_QRoo. #JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/e5XTOE1Ya9 — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) July 2, 2021

Desde anoche, Carlos Joaquín había anunciado que "Elsa" se había convertido en tormenta tropical y que Quintana Roo está fuera de la trayectoria, "pero sabemos que los fenómenos hidrometeorológicos no tienen palabra de honor".