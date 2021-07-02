“Elsa” se convierte en huracán en el Atlántico, cerca de Barbados
“Elsa” se convirtió en el primer huracán de la temporada en el Atlántico, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.
La tormenta tropical "Elsa" se convirtió en el primer huracán categoría uno en el Atlántico, en su avance a Barbados, en las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).
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En Barbados, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía ya fue activada la alerta de huracán, ya que "Elsa" se mueve en dirección oeste noroeste a 44 kilómetros por hora.
En la trayectoria pronosticada en el Atlántico, "Elsa" pasará cerca o sobre porciones del Islas de Barlovento, en la zona norte de las Antillas Menores, o el sur de las Islas de Sotavento y después avanzará por el Caribe oriental.
El sábado se desplazará cerca de la costa sur de la Española, República Dominicana y Haití, y el domingo cerca de Jamaica y porciones del este de Cuba.
En el cono de trayectoria del NHC aparece sobre la península de Florida, Estados Unidos, en los primeros días de la semana que viene.
#Elsa se fortaleció a huracán cat 1 (el primero de la temporada en el Atlántico) con vientos de 120 km.— SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) July 2, 2021
Impactando en estos momentos Barbados, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Martinica. pic.twitter.com/s72rpxTFbz
Los fuertes vientos de "Elsa" pueden provocar marejadas ciclónicas con subidas del nivel del mar en el Atlántico y lluvias, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.
Quintana Roo está alerta del avance de "Elsa"
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, pidió a la población mantenerse atenta al avance del huracán "Elsa", el cual se encuentra a tres mil 400 kilómetros al este-sureste de las costas del estado.
"#Elsa evolucionó a huracán categoría uno. Se ubica aproximadamente a las 7:00 horas del día de hoy, a 3,400 km al este-sureste de las costas de #QuintanaRoo. Les pido mantenerse informados a través de las fuentes oficiales de Quintana Roo", escribió el mandatario.
#Elsa evolucionó a huracán categoría uno. Se ubica aproximadamente a las 7:00 horas del día de hoy, a 3,400 km al este-sureste de las costas de #QuintanaRoo. Les pido mantenerse informados a través de las fuentes oficiales de @ProtCivil_QRoo. #JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/e5XTOE1Ya9— Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) July 2, 2021
Desde anoche, Carlos Joaquín había anunciado que "Elsa" se había convertido en tormenta tropical y que Quintana Roo está fuera de la trayectoria, "pero sabemos que los fenómenos hidrometeorológicos no tienen palabra de honor".