Embajada de México en Haití ofrece protección consular tras sismo

La Embajada de México en Haití puso a disposición de los ciudadanos mexicanos que habitan en el país caribeño un número telefónico de emergencia para que reciban protección consular, después del sismo ocurrido esta mañana.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Embajada de México dio a conocer que en el número 509-4895-7656 los connacionales pueden solicitar ayuda, el servicio estará disponible las 24 horas.

“El día de hoy a las 8:29 de la mañana se registró un temblor de magnitud 7.2 con epicentro cerca de la costa de Nippes, al sur de Haití”, escribió la representación de México en la isla.

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Asimismo, la Embajada de México reiteró sus solidaridad con Haití y sus habitantes, que esta mañana fueron sorprendidos por un sismo y la posterior alerta de tsunami que generó el movimiento.

⚠️ AVISO A LA COMUNIDAD MEXICANA EN HAITÍ ⚠️



El día de hoy a las 8:29 am se registró un temblor de magnitud 7.2 con epicentro cerca de la costa de Nippes, al sur de Haití.



Les recordamos el teléfono de protección consular disponible 24/7 en caso de emergencia ☎️ +509 4895 7656 https://t.co/MqLtkI6N3s — Embamex Haití (@EmbamexHaiti) August 14, 2021

El fuerte movimiento se produjo a 8 kilómetros de la ciudad de Petit Trou de Nippes, a unos 150 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe, y con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

“Todos tienen mucho miedo. Hacía años que no había un terremoto tan grande”, dijo a Reuters Daniel Ross, residente en la ciudad de Guantánamo, en el este de Cuba, agregando que su casa se mantuvo firme pero los muebles temblaron.

Sismo podría dejar considerables pérdidas económicas

La oficina de Protección Civil en la isla informó que algunas casas se derrumbaron y también hubo muertos. Hasta ahora, los daños estructurales más significativos se reportan en Jérémie y en Puerto Príncipe.

“Puedo confirmar que hay muertos, pero aún no tengo un número exacto. Todavía estamos recopilando información”, declaró a agencias internacionales Jerry Chandler, director de Protección Civil.

Samdi 14 dawout 2021:.Tè a tranble fò sou lakòt nan Nip. Premye enfòmasyon yo rapòte gen kay tonbe epi ka gen moun mouri dapre ekip @Pwoteksyonsivil yo.

N ap kontinye enfòme w❗️#Tranblemanntè — Pwoteksyon sivil (@Pwoteksyonsivil) August 14, 2021

Algunos minutos después del sismo se registró una réplica de magnitud 5.2, a 17 kilómetros de la localidad de Chantal, a 10 kilómetros de profundidad.

Debido a este sismo, el Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una alerta naranja que implica daños significativos en el país caribeño por este movimiento, así como pérdidas económicas de entre el 0 y el 3% del PIB.

“En el pasado, otros eventos con este nivel de alerta han requerido una respuesta de nivel nacional o internacional”, precisó el USGS.

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