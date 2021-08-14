Sismo de magnitud 7.2 se registra en Haití; hay alerta de tsunami

Un sismo de magnitud preliminar 7.2 se registró en Haití este sábado, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El terremoto se produjo a 8 kilómetros de la ciudad de Petit Trou de Nippes, a unos 150 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros, añadió el USGS.

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Se emitió una alerta de tsunami en las costas del país. Los primeros reportes de Protección Civil indican que hay muertos y daños en Haití.

Después del sismo se registró una réplica de magnitud 5.2, a 17 kilómetros al noroeste de Chantal, Haití, indicó el USGS. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El pasado 12 de enero de 2010, Haití sufrió un terremoto de magnitud 7.0 a una profundidad de 13 kilómetros. Debido a ese movimiento telúrico, alrededor de 217 mil personas murieron y más de dos millones perdieron sus hogares.

“Todo el mundo está ahora en la calle y las réplicas siguen produciéndose. Hay muertos, puedo confirmarlo, pero todavía no tengo el número exacto”, declaró Jerry Chandler, director de la oficina de Protección Civil de Haití a agencias internacionales.

Personas comparten la magnitud del sismo en redes sociales

En redes sociales aparecieron videos que muestran los daños que dejó el sismo, en ellos es posible apreciar que las estructuras de numerosas viviendas colapsaron, dejando lesionados y posibles víctimas atrapadas entre los escombros.

Decenas de estructuras han colapsado en Haití. Se reportan cientos de lesionados y decesos con cifras aún sin confirmar (probabilidad que sean altas).



Hay personas bajo los escombros esperando ser rescatadas.



Video: @HaitiInfoProj#TerremotoHaitípic.twitter.com/MYGwuRlm1K — SkyAlert (@SkyAlertMx) August 14, 2021

En las grabaciones también se puede observar que los habitantes del país caribeño inmediatamente salieron a los sitios afectados, con la intención de ayudar a las personas que quedaron atrapadas.

🔴URGENTE | Comienzan las Operaciones de rescate en curso en estructuras colapsadas, principalmente en el sur de Haití. pic.twitter.com/lyfRgmJ9jz — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) August 14, 2021

Una de las estructuras colapsadas es el hospital general de Los Cayos, donde decenas de pacientes se habrían visto afectados. Según medios internacionales, ya comenzaron las labores de rescate en la zona.

El hospital general de Los Cayos en #Haití está abrumado. Muchos heridos. Muchas casas se han derrumbado incluido un hotel. pic.twitter.com/kvn5uDhiIq — Gabriel Cruz (@gabrielcruzllo) August 14, 2021

En Twitter también se compartió un video en el que se pone en evidencia que el mar se retiró unos metros de las costas de Haití, por lo que se mantendrá la vigilancia para descartar riesgos a la población.

El mar se ha retirado unos cuantos metros en la costa de #Haití que podría indicar el desarrollo de un #tsunami 7.0 hoy14 de agosto pic.twitter.com/6ACRUElstH — Tiempo y espacio (@ufologianueva) August 14, 2021

Debido a la magnitud del sismo, la Embajada de México en Haití compartió el número telefónico 509-4895-7656, donde los connacionales pueden comunicarse para recibir apoyo consular, estará disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

⚠️ AVISO A LA COMUNIDAD MEXICANA EN HAITÍ ⚠️



El día de hoy a las 8:29 am se registró un temblor de magnitud 7.2 con epicentro cerca de la costa de Nippes, al sur de Haití.



Les recordamos el teléfono de protección consular disponible 24/7 en caso de emergencia ☎️ +509 4895 7656 https://t.co/MqLtkI6N3s — Embamex Haití (@EmbamexHaiti) August 14, 2021

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