Embarazadas y mujeres lactando, prioridad para vacuna COVID-19: OPS

En países de América Latina y el Caribe, embarazadas y mujeres lactando deben ser prioridad para recibir vacuna contra COVID-19, así lo recomendó Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud , quien agregó, deberían ser inoculadas después de los primeros tres meses de gestación y aquellas que están lactando.

En la región, más de 270 mil embarazadas enfermaron de COVID-19 y de ellas el 1%, es decir, más de 2 mil 600 fallecieron, cifras dadas en la sesión informativa semanal de la OPS que resaltaron, han habido más muertes en lo que va de este 2021, que el año pasado.

Hoy quiero destacar un grupo que se ha enfrentado a una gran incertidumbre no solo en lo que respecta a las vacunas 💉, sino durante el transcurso de la pandemia: las mujeres embarazadas 🤰🏽@DirOPSPAHO #COVID19 — OPS/OMS (@opsoms) September 8, 2021

VACUNACIÓN SEGURA

Etienne dijo: "En México, por ejemplo, donde las mujeres embarazadas han sido priorizadas para las vacunaciones por algún tiempo, ninguna sola mujer vacunada ha muerto de COVID 19 durante el embarazo".

Y aunque es demasiado pronto para ver el impacto de las 💉 en los casos y las muertes, hay algunos signos alentadores: en México, donde las 🤰🏿🤰🏾🤰🏻 han sido priorizadas para las vacunas, ni una sola mujer vacunada ha muerto de COVID durante el embarazo. @DirOPSPAHO #COVID19 — OPS/OMS (@opsoms) September 8, 2021

También destacó que las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud "son seguras si se administran durante el embarazo y son una herramienta primordial para proteger a las mujeres embarazadas durante esta pandemia."

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD MATERNOS

En este segundo año de pandemia se han visibilizado más las interrupciones en la atención médica para madres y recién nacidos en el 40% de los países de la región.

🔸 Para empezar, los países deben mantener el acceso a los servicios de salud 🩺 de los que dependen las mujeres embarazadas 🤰🏻@DirOPSPAHO #COVID19 — OPS/OMS (@opsoms) September 8, 2021

Por eso, Etienne recomendó que se mantenga acceso rápido a los servicios de salud de los que dependen las embarazadas porque son esenciales para ella y su hijo y se logre un nacimiento saludable y seguro.

PROTECCIÓN CONTINUA

Etienne agregó que "el embarazo puede ser uno de los momentos más importantes y de mayor realización en la vida de una mujer y un periodo coyuntural para el crecimiento y el futuro de un niño."

Usar máscaras 😷, mantener la distancia social 🧍🏽‍♀️⬅️ ➡️🧍🏿‍♀️, limitar el contacto con personas fuera de sus hogares 🏡 y evitar las reuniones en interiores son especialmente importantes para mantener a las madres embarazadas a salvo del COVID.@DirOPSPAHO #COVID19 — OPS/OMS (@opsoms) September 8, 2021

Por eso dio como última recomendación a las embarazadas y a las mujeres lactantes que deben continuar con las medidas de salud pública como: el uso de cubrebocas, mantener la distancia física y evitar aglomeraciones, las cuales han demostrado ser eficaces contra el coronavirus.

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"Es nuestra deuda con las mujeres de América Latina y el Caribe utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para protegerlas a ellas y a sus hijos durante la pandemia", finalizó Etienne.

