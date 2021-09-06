Mujeres y hombres estudian separados en escuelas de Afganistán. Estudiantes de prácticamente todo Afganistán regresaron a las aulas universitarias después de que los talibanes tomaron el poder y, en algunos casos, las mujeres han sido separadas de sus compañeros masculinos.

Géneros separados en universidades de Afganistán

Géneros separados en las aulas de la universidad de Kabul, luego de la toma de control de parte de los talibanes. Lo que sucedió este lunes en universidades y escuelas de prácticamente todo el país, será observado de cerca por las potencias extranjeras en busca de señales de los derechos que tendrán las mujeres en Afganistán, luego que el movimiento militante islamista se encuentra nuevamente al mando.

Cuando los talibanes gobernaron Afganistán por primera vez entre los años 1996 y 2001, el grupo islamista prohibió a las niñas asistir a la escuela, mientras que a las mujeres les prohibió asistir a la universidad y/o el trabajo.

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A pesar de las garantías efectuadas por los talibanes sobre que se respetarían los derechos de la mujer de conformidad con la ley islámica, no está claro qué significará eso en la práctica.

Es por ello que algunos países occidentales han señalado que la ayuda es vital y que el reconocimiento de los talibanes dependería de cómo manejen a su país, incluido su trato a las niñas y mujeres.

Maestros y estudiantes de universidades ubicadas en las ciudades más grandes de Afganistán, Kabul, Kandahar y Herat, señalaron que las estudiantes estaban segregadas en clase, que se les imparte cátedra por separado y que hasta son restringidas a ciertas partes en sus campus universitarios.

Antes de que los talibanes se apoderaran de ley islámica, las estudiantes se sentaban separadas de los hombres pero las aulas no estaban divididas físicamente. De hecho, la semana pasada, los talibanes señalaron que las clases deberían reanudarse, pero que los hombres y las mujeres deberían estar separados.

Divisiones "completamente aceptables”: Talibán

Un alto funcionario del talibán le dijo a la agencia Reuters que las divisiones eran "completamente aceptables" y que Afganistán tenía "recursos y mano de obra limitados, por lo que por ahora es mejor tener el mismo maestro enseñando a ambos lados de la clase".

En redes sociales se hicieron virales las fotografías que fueron compartidas por la Universidad de Avicena en Kabul, en las que se muestra una cortina gris que pasa justo por el centro de una de sus aulas, de un lado se encuentran los estudiantes hombres y del otro lado se observa a estudiantes femeninas que visten túnicas largas, además de que están cubiertas de la cabeza aunque con sus rostros visibles.

Maestros han expresado que existe cierta incertidumbre sobre las reglas que impondrán los talibanes, que a tres semanas después de que se apoderaron de Kabul, aún no han formado un gobierno.

El regreso del talibán al poder ha alarmado sobre todo a las mujeres, que temen perder los derechos por los que lucharon en las últimas dos décadas, ante la resistencia de muchas familias y funcionarios en el profundamente conservador país musulmán.