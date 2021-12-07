Emiratos Árabes Unidos cambia fin de semana y reduce semana laboral

WAM, la agencia oficial de prensa de Emiratos Árabes Unidos informó que la nación del Pérsico decidió cambiar los días del fin de semana a sábado y domingo, en vez de viernes y sábado, además de instaurar una semana laboral de cuatro días y medio.

Además del fin de semana de sábado y domingo, los emiratíes tendrán libres las tardes del viernes, día de la gran oración semanal (viernes de oración) en los países musulmanes. El cambio radica debido a que en la mayoría de los países árabes, los fines de semana se celebran los viernes y sábados.

The United Arab Emirates is moving its weekend to Saturday-Sunday from the current Friday-Saturday, from the start of next year, to better align its economy with global markets https://t.co/xpZuVpdTu0 pic.twitter.com/OXVf6BxmIx — Reuters (@Reuters) December 7, 2021

Semana laboral de 4 días y medio en Emiratos Árabes Unidos

La semana laboral de Emiratos Árabes Unidos será obligatoria para el sector público a partir del mes de enero y con ello, la nación de los siete emiratos se convertirá en el único país del Golfo que contará con un fin de semana de sábados y domingos. Lo anterior permite a la nación del Pérsico alinearse con la mayoría de los países fuera del mundo árabe.

El objetivo de Emiratos Árabes Unidos es lograr una mejora tanto en la calidad de vida como la productividad laboral. La reducción de su semana laboral forma parte de los esfuerzos del gobierno de Emiratos por mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, además de que con esto, estiman aumentar los resultados en materia de competitividad económica.

WAM, agencia oficial de prensa de Emiratos Árabes Unidos:

Todos los departamentos del Gobierno federal empezarán el nuevo fin de semana a partir del 1 de enero de 2022.

El Gobierno de los EAU anuncia una semana laboral de cuatro días y medio https://t.co/No7uMlcKaO#WamNews — WAM Spanish (@wamnews_Spanish) December 7, 2021

Emiratos Árabes Unidos, primer país en introducir semana laboral de menos de 5 días

La semana laboral de cuatro días y medio tiene la intensión de compatibilizar una mejor manera la vida familiar con la laboral, además de mejorar la productividad y consolidar su posición de Emiratos Árabes Unidos en el mercado global económico.

Los nuevos horarios de trabajo con las jornadas de lunes a jueves, comienzan a las 7:30 am y terminan a las 3:30 pm, y las horas de trabajo del viernes quedan de 7:30 am - 12:00 pm.

Y por si no fuera suficiente, además de su fin de semana extendido, los empleados emiratíes también podrán elegir trabajar desde casa durante las jornadas de viernes, día de oraciones y justo cuando la jornada dure poco más de cuatro horas.